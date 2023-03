"No quiero que crean que tiene razón": Santiago Segura explica por qué todavía no ha hecho 'Torrente 6' y anuncia una nueva comedia con Leo Harlem

Quizá algunos os acordéis de los inicios de Santiago Segura, cuando grababa cortos underground al estilo 'Evilio' y 'Perturbado' y que empezó a ir a concursos de televisión para ganar el suficiente dinero y para financiar su primera película rodeado de amiguetes. 'Torrente, el brazo tonto de la ley' fue un exitazo del que Segura prometía que no se bajaría hasta que dejara de ser un éxito. Dicho y hecho: 'Torrente 5' fue el mayor fracaso de la saga y pasó a hacer otras cosas. Pero... ¿Ha llegado ya el momento de traerle de vuelta?

¿Nos hacemos unas secuelillas?

Hay que decir que cuando el director se apeó de 'Torrente', muchos nos emocionamos pensando en qué podría hacer a partir de ese momento con un talento criado en el gore y el underground. La respuesta fue 'Padre no hay más que uno' y '¡A todo tren! Destino Asturias', lo que fue tan comprensible como... francamente decepcionante (para un público adulto, claro, no para la taquilla donde cada una de sus películas es puro oro en polvo).

Por eso no es raro que le preguntaran al respecto de una posible 'Torrente 6' en El Mundo de Rac1. La respuesta, negativa. Torrente nació como parodia hace 25 años, pero ahora hay demasiados Torrentes por ahí sueltos que no hacen ninguna gracia. "Quiero que se rían de él, no que piensen que tiene razón", ha dicho, confirmando nuestras sospechas: ahora habría un buen puñado de personas que simpatizarían con él en exceso. Bueno, realmente siempre la hubo: esa gente que en los chistes de 'Torrente' no se reía de lo mismo que tú.

No es lo único de lo que se lamenta Segura, que tiene la sensación de que lo políticamente correcto se ha limitado mucho, y ha conllevado un efecto rebote de la extrema derecha. Por si quedara alguna duda, ha afirmado que "todos los extremos son malos".

Sin embargo, no cierra la puerta, y afirma que antes de morir hará otro 'Torrente'. Pero no será dentro de poco: su próxima película se titulará 'Vacaciones de verano' y la protagonizarán él mismo y Leo Harlem, dos amigos que deben cuidar de sus hijos mientras trabajan de temporales en un hotel de lujo. Es lo que hay.

