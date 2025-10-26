"Prefiero ser inteligente que una estrella de cine". Las carreras universitarias de Natalie Portman y otras figuras del cine y la televisión

Hay quien termina dando muchas vueltas antes de encontrar la carrera definitiva, y aunque hoy sean grandes estrellas del cine y la televisión muchos actores no lo tenían tan claro antes de ponerse delante de las cámaras.

Muchos intérpretes famosos tenían otras inquietudes además de la actuación, o otros incluso terminaron triunfando casi de rebote (y con mucho esfuerzo) con un cambio radical de carrera. Aunque la palma se la llevan los que consiguieron compaginar una serie de rodajes muy intensos con sus estudios.

Alan Rickman

Aunque le conocimos por su trabajo en la saga de 'Harry Potter', 'La jungla de cristal' y tantas y tantas películas, Alan Rickman llegó relativamente tarde a la actuación. De hecho estudió en la Chelsea College of Art and Design y el Royal College of Art en Londres, e incluso fundó su propia compañía de diseño.

Trabajó como diseñador gráfico durante un tiempo antes de decidir que quería cambiar de carrera y consiguió entrar en la Royal Academy of Dramatic Arts en Londres a los 26 años. Después comenzó a actuar en teatro y en televisión hasta hacerse un hueco en la industria.

Lisa Kudrow

Antes de saltar a la fama como la Phoebe Buffay de 'Friends', Lisa Kudrow se diplomó en Biología en Vassar College en Poughkeepiesie, Nueva York. Su padre, Lee Kudrow, es doctor especializado en migrañas y dolores de cabeza y ella tenía la intención de seguir sus pasos.

Antes de asentarse del todo como actriz y durante sus primeros bolos, Kudrow llegó a trabajar con su padre durante ocho años e incluso está acreditada como investigadora en una de sus publicaciones.

Jamie Foxx

Jamie Foxx también viene de las artes, y aunque empezó a actuar relativamente pronto se graduó en Música clásica y Composición en la United States International University de San Diego. En esta época también empezó a hacer stand-up en algunos locales, y gracias a estas primeras actuaciones descubrió su pasión por la actuación.

Aún así, su época como músico le vino de perlas para su papel como Ray Charles en 'Ray'. Con el tiempo, Foxx ha retomado su faceta musical y ha lanzado hasta cinco álbumes y salido de gira en varias ocasiones.

Rowan Atkinson

Aunque Rowan Atkinson empezó a actuar cuando era relativamente joven, antes de probar suerte como actor se graduó en Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad de Newcastle. Después estudió un máster en Oxford y publicó su thesis en 1978, e incluso empezó el doctorado.

Durante su época en Oxford empezó a escribir y actuar en algunos shows con su club de teatro y descubrió una nueva pasión, con lo que terminó dejando de lado la ingeniería para centrarse de todo en la comedia.

Natalie Portman

Natalie Portman fue una estrella desde bien pequeña, pero no se quiso quedar solo en tener una (gran) carrera cinematográfica. A principios de los años 2000 incluso se tomó una pequeña pausa para poder estudiar la carrera de Psicología en la Universidad de Harvard, donde se sacó el doctorado en 2003.

Portman compaginó además sus estudios con los rodajes de la segunda trilogía de 'Star Wars', y como prueba hay un buen puñado de imágenes en las que se la ve estudiando entre toma y toma para no perder ni un segundo.

"No me importa si [la universidad] arruina mi carrera... prefiero ser inteligente que una estrella de cine", dijo la actriz (tal como recoge VanityFair).

Emma Watson

Emma Watson también compaginó ser parte de una gran saga con sus estudios. Probando que era toda una Hermione Granger en la vida real, se graduó en Literatura Inglesa en la Universidad de Brown mientras seguía trabajando como actriz. Ha escrito y publicado varios ensayos y ha probado a escribir poesía, y acaba de comenzar un máster en Escritura Creativa en la Universidad de Oxford.

Cole Sprouse

Cole Sprouse es otro de esos niños prodigio que se hizo muy famoso desde bien pequeño gracias a sus papeles en 'Friends' y 'Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody' junto a su hermano gemelo Dylan. Y aunque ha seguido actuando como adulto, hubo una época en la que se planteó dejar el mundillo y probó suerte en un medio completamente opuesto: la arqueología.

Sprouse estudió Arqueología en la Universidad de Nueva York, donde se graduó en 2015, y gracias a lo que ha participado en excavaciones en Asia y Europa. Aunque al final la cabra tira al monte y parece que ha retomado su faceta de actor.

Ken Jeong

Antes de saltar a la fama gracias a 'Community' y 'Resacón en las Vegas', Ken Jeong estudió primero en la Universidad de Duke y se graduó en Medicina en la Universidad de Carolina del Norte. Aún así, se las apañó para combinar sus actuaciones de comedia con su residencia en medicina interna en un hospital de Nueva Orleans.

Sus experiencias como médico sirvieron de inspiración para 'Dr. Ken', la sitcom que co-creó y protagonizó centrado en un doctor y su familia.

Hugh Jackman

Hugh Jackman es una estrella de acción gracias a su papel como Lobezno en las películas de 'X-Men' y un theatre kid que protagoniza musicales siempre que puede. Pero la actuación le llegó de rebote y con mucho esfuerzo porque se graduó en Comunicación en la Universidad Tecnológica de Sydney en 1991. En esta época empezó a trabajar en lo que podía para ir permitiéndose las clases de actuación en Actors Centre Australia, donde estudió durante un año.

"No fue hasta que tenía 22 años cuando me planteé que mi hobby fuera algo de lo que podría vivir. De niño siempre me había interesado por el teatro, pero en mi escuela tenían la noción de que el drama y la música eran pasatiempos, no algo con lo que ganarse la vida. Superé eso y conseguí encontrar el valor para ponerme de pie y decir "Quiero hacerlo", explicó Jackman sobre su cambio de carrera.

Mayim Bialik

En su momento la conocimos como 'Blossom', y luego desapareció durante años antes de volver en 'The Big Bang Theory' como Amy Farrah Fowler. Pero Mayim Bialik no estaba ni muerta ni de parranda: se estaba sacando la carrera en UCLA a pesar de que había conseguido plaza también en Yale y Harvard.

Allí estudio la carrera de Neurociencia (con créditos extra en Estudios Judíos y Hebreo), y también se sacó un el doctorado con una tesis sobre el hipotálamo y el trastorno obsesivo-compulsivo en el síndrome de Prader-Willi. También ha publicado varios ensayos, libros sobre la crianza y la ciencia tras los cambios en la adolescencia en niños y niños.

