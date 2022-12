El anime de la espada con alma humana tendrá más aventuras cortantes: la temporada 2 de 'Reincarnated as a Sword' está en marcha y ya hay un primer poster

Entre todos los animes isekai que se estrenan cada temporada, es difícil seguir la pista a todas las reencarnaciones imposibles... Pero uno de los que más han llamado la atención este año ha sido 'Reincarnated as a Sword', también conocido como 'Tensei Shitara Ken Deshita' o 'Tenken' en Japón.

Sin recuerdos, pero con una personalidad afilada

El anime de C2C adapta las novelas ligeras de Yuu Tanaka y sigue a un protagonista con una suerte peculiar. Después de morir en un accidente de coche, resulta que ha aparecido en otro mundo y se ha reencarnado en una espada, aunque no tiene memorias de su vida anterior.

Cuando una esclava llamada Fran encuentra la espada, la usa para defenderse y le pone el mote de "Maestro", con lo que ambos de embarcan en una aventura juntos.

Las novelas ligeras ya cuentan con 14 volúmenes y la adaptación a manga ilustrada por Tomowo Maruyama ya va por los 12 tomos, así que todavía hay bastante material por delante. La primera temporada del anime se ha cerrado esta misma semana con doce episodios, y si os ha dejado con ganas de mas la buena noticia es que se ha confirmado que hay más episodios en marcha.

Por desgracia, aún no hay fecha de estreno así que habrá que ser pacientes y ver si la segunda temporada se estrena en algún momento durante 2023. Lo que sí se ha dejado ver es un primer poster promocional y una colaboración con 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', uno de los mayores animes del género isekai del momento.

Shinji Ishihira, el director de 'Fairy Tail' y 'Edens Zero' se ha encargado de la dirección del anime, con Atsuki Saitō como director de animación y diseñador de personajes y Takahiro Nagano como guionista principal. Si os pica la curiosidad con este anime de aventuras, la primera temporada está disponible en HIDIVE.