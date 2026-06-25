Netflix quiere convertirse en la casa de 'One Piece'. El spin-off de Nami ya tiene fecha de estreno en la plataforma para ampliar el mundo de Eiichiro Oda

Entre la serie en acción real de 'One Piece', el nuevo doblaje del anime clásico, la serie de LEGO, y ahora el remake 'The One Piece', en Netflix quieren convertirse en la casa de todo lo que tenga que ver con Luffy y la obra de Eiichiro Oda.

Ya ficharon en su momento el spin-off 'Monsters: El infierno del dragón', y en apenas un par de semanas podremos ver en la plataforma 'One Piece: Heroines', un nuevo spin-off protagonizado por Nami y otros personajes femeninos de la franquicia.

Ampliando los horizontes

De igual manera que 'One Piece Fan Letter' mostró a la gente de a pie del mundo de 'One Piece', este nuevo spin-off apunta a tener un enfoque similar. Aunque haciendo hincapié en las heroínas de la franquicia y centrándose en Nami, quien conoce a una dependienta que le arregla unos zapatos que le molestan.

'One Piece: Heroines' será un episodio especial, y se estrena en Japón el próximo 5 de julio. A nivel internacional es muy posible que se pueda ver ese día a través de Crunchyroll, pero mientras llega la confirmación ya sabemos que a partir del 11 de julio también pasará a formar parte del catálogo de Netflix, como han confirmado desde las redes sociales de la plataforma.

Con el estreno tan cerca se ha dejado ver un nuevo tráiler, y la verdad es que creo que 'One Piece: Heroines' tiene una pinta fascinante. Especialmente porque, al contrario que el remake 'The One Piece', sus responsables han intentado darle su propio toque basado en el estilo de Oda. Manteniendo la esencia y haciendo reconocibles a los personajes, pero también sabiendo aportar algo nuevo.

'One Piece: Heroines' se basa en las novelas ligeras del mismo nombre, que están protagonizadas por Nami, Vivi, Nico Robin y Boa Hancock. Este primer capítulo apunta a ser una avanzadilla con Nami, pero si tiene buena acogida es posible que más adelante Robin y las demás heroínas también tengan sus pequeños especiales en solitario.

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