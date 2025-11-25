La temporada 3 de 'One-Punch Man' sigue acumulando críticas y un animador estalla contra los fans: "Cuanto más nos acoséis, más personal desaparecerá"

Este año se cumplía el décimo aniversario del anime de 'One-Punch Man' y la serie por fin regresaba tras seis años de espera. Había mucho miedo y expectativas alrededor de la tercera temporada del anime, pero la calidad ha ido cayendo capítulo a capítulo y decepcionado sin remedio a los fans de Saitama.

Los comentarios negativos hacia 'One-Punch Man' han seguido creciendo, y al final uno de los animadores de la serie ha terminado saltando al ruedo para enfrentarse a las críticas.

Chao, pescao

Las puntuaciones de la tercera temporada de 'One-Punch Man' son absolutamente desoladoras y el anime ya se encuentra entre los peores valorados que hemos visto en los últimos años. El capítulo 7, el más reciente emitido, tan solo tiene una puntuación de 2,7 en IMDB, pero todos los episodios tienen una valoración de entre 1,4 y 4,1 estrellas sobre 10 en la plataforma.

Las críticas en redes sociales también están siendo muy vocales y Shinpei Nagai, el director de la tercera temporada de 'One-Punch Man', incluso ha cerrado sus cuentas y se ha despedido de los fans para salvaguardar su propia salud mental. Pero las críticas han llegado a tal extremo que Takashi Hashimoto, un animador veterano que ha trabajado en la tercera temporada de la serie, ha terminado saltando en defensa de su trabajo y el de sus compañeros.

"Sobre 'One-Punch Man' y las críticas de todo el mundo, o, mejor dicho, específicamente por parte de fans extranjeros que están viéndolo de manera ilegal, es agobiante", dijo Hashimoto desde su cuenta de Bluesky. "Creo que el equipo de producción está profundamente afligido. Todos compartimos el mismo sentimiento, nadie pretende hacer un mal producto".

Muchas de las críticas más fuertes y sonoras hacia 'One-Punch Man' es por su animación, que ha perdido muchísimo dinamismo si la comparamos con la primera temporada que produjo Madhouse en 2015. Pero a pesar de la diferencia de calidad, Hashimoto ha defendido el trabajo de los animadores y ha pedido comprensión a los fans... Aunque deja un mensaje claro: si continúan los ataques, los animadores y otros creadores van a ir desapareciendo de las redes.

"Si veis esto y lo llamáis "una mierda" o "unas diapositivas", pues vale. Pero trabajamos muy duro en ello hasta el último momento, así que por favor pensad en los creadores detrás de estas imágenes", continuó el animador. "No hacemos esto como voluntarios, es un trabajo. Y cuanto más nos acoséis, más personal desaparecerá, os lo garantizo."

La situación en redes sociales y plataformas de valoraciones ya parece ser insostenible y 'One-Punch Man' parece destinada a hundirse completamente por el odio de los fans. O, al menos, por parte de un sector muy sonoro que se está quedando a gusto. Irónicamente, la tercera temporada del anime está funcionando muy bien en Japón, y 'One-Punch Man' está siendo una de las series más vistas de Netflix en varios países. Así que quizás todavía sea posible una cuarta temporada del anime, aunque quizás sea complicado encontrar a animadores que quieran trabajar en ella.

En Espinof | Estos 4 animes cumplen 30 años en 2025 y siguen siendo una maravilla. Dónde ver en streaming algunos de los mejores clásicos de los años 90

En Espinof | Estos 5 animes lo están petando. Las series mejor valoradas de otoño 2025 que no nos podemos perder (y dónde se pueden ver en streaming)