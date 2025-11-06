"La gente salía corriendo del cine". Esta película es una obra maestra de la ciencia ficción y el terror, y lo demostró con una sola escena en su primer pase con público

Siempre que se habla de las mejores películas de ciencia ficción de la historia del cine hay un puñado de títulos que no pueden dejar de mencionarse, como '2001: Una odisea del espacio' (1968) de Stanley Kubrick, o 'Blade Runner' (1982) de Ridley Scott. Eso sí, Scott tiene otra obra maestra capaz de competir de tú a tú con esas míticas cintas y que, cuando se estrenó, traumatizó a millones de espectadores. Me refiero, por supuesto, a la terrorífica 'Alien, el octavo pasajero' (1979).

Aclamada de forma unánime en la actualidad, lo cierto es que en su momento dividió a la prensa especializada y algunos críticos, como el célebre Roger Ebert, acabaron revisando su opinión inicial tiempo después. Donde sí que arrasó desde el primer momento fue entre el público, pues fue un sonado éxito comercial, y eso que hubo una escena muy concreta que causó un gran impacto a muchas personas, algunas de las cuales incluso salieron huyendo literalmente del cine.

Los que hayáis visto ya 'Alien, el octavo pasajero' recordaréis el momento en el que el bebé xenomorfo revienta de forma brutal el pecho de Kane (John Hurt) y sale huyendo hacia el interior de la nave. No pasará mucho tiempo hasta que el tamaño del extraterrestre crezca de forma considerable y siembre el terror a bordo de la Nostromo.

La gente enfermaba al ver la escena

Terry Rawlings, uno de los montadores de la película, recuerda en 'The Beast Within: The Making of Alien' las reacciones viscerales del público durante los primeros pases del clásico dirigido por Ridley Scott:

"Llegamos a un cine regentado por unos tipos y era de los que se podría comer en el suelo. El cine era fantástico. El sonido era genial. Fue el preestreno más increíble en el que he estado. Quiero decir, los espectadores gritaban y salían corriendo del cine."

Tal y como apuntaba antes, la escena en la que el alienígena sale del interior del personaje interpretado por John Hurt causó especial furor entre los allí presentes:

"La dirección nos decía: 'Esto es terrible. La gente ha estado enferma por todas partes y se ha quedado en trance. Nosotros pensamos: 'Esto es genial'."

El éxito de la película llevó a que se convirtiera en una popular franquicia que sigue estrenando películas, y recientemente una serie de televisión ('Alien: Planeta Tierra'). La última película de la saga, 'Alien: Romulus', recibió el aplauso del mismísimo Ridley Scott, que no se corta lo más mínimo a la hora de dar su opinión; recordemos que hace bien poco afirmó que Stanley Kubrick había metido la pata con la adaptación de 'El Resplandor'. De hecho, Scott ha asegurado que se ha cansado de la franquicia de 'Alien' y no tiene intención de hacer otra entrega más.

