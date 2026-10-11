Los primeros Mortadelo y Filemón fueron Fernando Fernán-Gómez y José Luis López Vázquez en una película de hace 56 años que prácticamente nadie recuerda

Desde que Francisco Ibáñez creara su primera aventura en 1958, Mortadelo y Filemón se convirtieron en dos personajes clave del tebeo español. Tanto, que solo 8 años después de aquella primera historieta corta, Estudios Vara empezó a hacer una serie de cortometrajes de animación (de calidad discutible, sobre todo vistos ahora) que culminaron en 1971 con 'El armario del tiempo', una recopilación de cortos unidos con leve hilo argumental que supuso la primera película de los personajes. Oficial, al menos.

Para un trabajo bien hecho, los expertos en acción

Aunque normalmente se suele señalar a Javier Fesser como el primer visionario que atrevió a trasladar a imagen real los cachiporrazos de los agentes de la TIA en 2002 ('La gran aventura de Mortadelo y Filemón'), lo cierto es que en 1970 uno de los nombres más importantes de la historia del cine español, Fernando Fernán-Gómez, ya decidió dirigir y ponerse en la piel de los personajes de Ibáñez... solo que cambiando su nombre por el de Salomón y Torcuato.

Probablemente nunca has oído hablar de 'Crimen imperfecto' porque fue un sonado fracaso a pesar de contar con el propio Fernán-Gómez y José Luis López Vázquez como los dos agentes, acompañados de Jesús Puente. Sin embargo, no hay lugar a dudas. No solo por sus créditos de inicio que simulan un cómic, dejando clara su inspiración, sino porque Torcuato (Filemón) y Salomón (Mortadelo) vestían igual que sus contrapartidas de los cómics en sus inicios: traje a cuadros con pipa y traje negro, sombrero y paraguas. No cabe lugar a la incertidumbre.

Pero es que, además, para salir del paso, Salomón se disfraza varias veces y se pasan toda la película recibiendo golpes y trompazos fuera de cámara. Eso sí, la trama no se parece mucho a 'Contra el gang del Chicharrón' o 'El sulfato atómico', que eran las que se hacían entonces: nuestros héroes se dedican a buscar información sobre las parejas que se van a casar hasta que acaban metidos en un lío repleto de drogas, asesinatos y hippies. Vamos, que es una versión sui generis y piratilla del cómic original, pero es innegable de dónde viene.

Además, 'Crimen imperfecto' hace referencias a 'Frankenstein', 'Con faldas y a lo loco', 'El graduado', 'Superagente 86' o James Bond. Fernán-Gómez no acabó contento con el resultado, llamándola "infantiloide pero prohibida para menores", en parte porque Torcuato y Salomón caen en el consumo de drogas parodiando el cine hippie tras fumarse un porro. ¡Ojo! Aunque es muy desconocida puedes verla en Flixolé: ¡No corra, no, que le voy a dar a usted plagiete setenterooooo!

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