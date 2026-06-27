El director de 'Ratatouille' descarta por completo una secuela: "Para mí, esa historia ya está contada"

Hollywood puede tener infinidad de secretos en su modo de operar que, probablemente, no vayamos a conocer jamás, pero si hay algo que bien podríamos etiquetar como máxima irrefutable en esta era dominada por las franquicias y por una aparente falta de creatividad en los grandes estudios es lo siguiente: en cuanto un largometraje funciona en taquilla, la secuela es algo prácticamente inevitable.

Esto, por supuesto, ha estado ocurriendo desde hace años en una Pixar que, siendo honestos, brilla cuando apuesta por la carta de la originalidad, y que nos ha dado continuaciones de títulos que van desde 'Los Increíbles' a 'Buscando a Nemo', pasando por 'Monstruos S.A.', 'Cars' y, por supuesto, una 'Toy Story' que acaba de cerrar su pentalogía dejándose por el camino buena parte de la magia que atesoraban las aventuras de Buzz, Woody y compañía.

Nos quedamos sin postre

Lo verdaderamente sorprendente es que, de entre toda la filmografía del estudio animado, la que, probablemente, sea su mejor película estrenada hasta la fecha, no solo siga sin su respectiva segunda parte, sino que no tiene visos de que llegue a materializarse jamás. Me estoy refiriendo a una 'Ratatouille' cuyo director Brad Bird ha lanzado un jarro de agua fría a los fans de Remy que esperan con ansia una nueva ración de alta cocina —y aún más alto cine—.

Ha sido en una entrevista con Collider, en la que el director ha dejado caer que la gente de Disney ha tanteado, medio en broma medio en serio, la posibilidad de que capitanee una 'Ratatouille 2'.

No, no me interesa [hacer una secuela]. Han hecho algunas insinuaciones al respecto para ver cómo reaccionaría. Suelen soltar alguna broma, pero es una broma con un toque serio, del tipo: “¿Lo harías?”. Y yo les respondo: “No, ya contamos esa historia”. Cada vez que haces algo que acaba calando en la gente, automáticamente piensan: “¿Y si hacemos otra?”.

Además, Bird ha trazado líneas con el caso de la extraordinaria 'El gigante de hierro', cuyo éxito posterior a su decepcionante estreno derivó en cierto clamor popular por una secuela.

La gente lo ha mencionado con respecto a “El gigante de hierro”, lo cual me parece divertidísimo porque la película no tuvo ningún éxito en su estreno inicial. Con el tiempo ha ganado popularidad, pero ¿qué se podría hacer para darle continuidad? ¿Que siga deambulando por ahí, sin que nadie lo haya descubierto todavía? En otras palabras, para mí, esa historia ya está contada.

Esta no es la primera vez que 'Ratatouille 2' se pone sobre la mesa. Hace unas semanas, Patton Oswalt, quien prestó su voz al roedor protagonista del título de 2007, aseguró que le encantaría volver a los fogones, pero solo si Brad Bird está al frente de la producción con una idea clara.

Obviamente, me encantaría que hubiera una secuela de “Ratatouille". Así que, si se le ocurre una idea, esa es la que quiero hacer. No quiero ser el que diga: “¿Y si Remy hiciera esto?”. Quiero que sea una de esas ideas que surgen y de las que no puedes escapar. No quiero que surja de que nos pongamos a decir: “Vale, saquemos los blocs de notas y analicemos cómo sería una secuela”. Hay muchas películas que se hacen así, y siempre da la sensación de que no es algo natural.

Por suerte o por desgracia, parece que las palabras de Bird descartan por completo este escenario, aunque nada asegura que la maquinaria industrial ponga en marcha el proyecto con algún realizador que tome las riendas de un largometraje creado, como sugiere Oswalt, a base de análisis y alquimias formularias de despacho.

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