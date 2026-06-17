El protagonista de 'Ratatouille' quiere hacer una secuela, pero con una sola condición para Pixar. "Que tenga la energía de Terminator 2"

Por muy fan que uno sea de Pixar, es imposible no pensar que se les ha ido la mano con las secuelas. Al estreno de 'Toy Story 5' hoy mismo, se sumarán en los próximos años 'Coco 2', 'Monstruos S.A 3' y 'Los increíbles 3', intercalando películas originales con segundas y terceras entregas. Y hay una cinta en particular que tiene todos los números para ser la siguiente en la lista: 'Ratatouille'.

El retorno de Minichef

Sin embargo, de momento nadie ha dicho una sola palabra al respecto... excepto su voz protagonista, Patton Oswalt, que interpretó a Remy allá por 2007 y ahora ha dejado claro en el podcast Obsessed que le encantaría volver a hacerlo... con una condición. "Obviamente, me encantaría que hubiese una secuela de 'Ratatouille'", pero todo depende de una persona: Brad Bird.

"Nunca iba a haber una secuela de 'Los Increíbles' hasta que él pensó: 'Un momento. Hay una historia que contar'. Así que, si se le ocurre una idea, esa es la que quiero llevar a cabo. No quiero ser el tipo que dice: 'Oye, ¿y si Remy hiciera esto?'. Quiero que sea una de esas ideas que surgen y de las que no puedes escapar. No quiero que surja de que nos sentemos a decir: 'Vale, saquemos los blocs de notas y analicemos una secuela'. Hay muchas películas que se hacen así, y siempre da la sensación de que no es algo natural."

No son pocas precisamente las secuelas que se estrenan y que claramente no hay por dónde cogerlas, y más aún en animación. Oswalt afirma que "Quiero que la secuela no sea el mismo tipo de película, sino que tenga esa misma energía que tenían 'Terminator 2' o 'Aliens', es decir, que haya una ampliación de la historia que realmente necesitamos contar… No se trata solo de hacer dinero. Y sí, nos encanta el dinero y vamos a conseguirlo, pero lo conseguiremos contando una historia increíble con dimensiones totalmente nuevas que ni siquiera conocíamos de antemano".

Mucho está pidiendo Oswalt, pero teniendo en cuenta que la cinta original hizo 623 millones de dólares en todo el mundo, lo raro es que no se hayan puesto ya con ella y hayan aprovechado para intentar venderle que, efectivamente, es un 'Terminator 2'... y no un 'Cars 2'.

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