Hace 30 años, Tim Burton hizo una película de ciencia ficción tan ácida que casi acabó con su carrera en Hollywood: "No querían que la gente la viera"

Dirigida por Tim Burton, 'Mars Attacks!' fue una comedia satírica de ciencia ficción que acabó convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de la década de los 90. Basada en una serie de cromos ultraviolentos que indignaban a los padres y que se distribuyeron por primera vez en 1962, la película trataba las invasiones extraterrestres en un momento en el que 'Independence Day' (estrenada en el mismo año, 1996) había hecho mella en la cultura popular, incluso haciendo explotar la Casa Blanca y volviendo a tallar el Monte Rushmore.

Sin embargo, su humor negro también fue muy mal recibido entre un público generalista poco en sintonía con la mala baba de Burton. Solo cinco meses antes, la invasión orquestada por Roland Emmerich conectó con un patriotismo estadounidense solemne que no era el mismo que el que proponía esta otra obra, una visión retro de las películas de los 50, con estética colorista de los 60, con bichos dotados de grandes cerebros y pistolas de rayos.

El tono de la película de Burton provocó bastantes críticas negativas en EEUU que dejaron para el recuerdo un vergonzoso dato de 56% de aprobación en RottenTomatoes. En taquilla no fue mejor, recaudó cerca de 38 millones de dólares cuando su presupuesto era de 70M$.

Sin embargo, la película fue un éxito en el extranjero y finalmente recuperó lo gastado, pero el rechazo del público estadounidense dejó a Tim Burton al borde de abandonar Hollywood durante algunos años. En un extenso reportaje de Inverse, publicado con motivo del 25 aniversario de la película, el director de fotografía Peter Suschitzky arrojó luz sobre el conflicto con el que tuvo que lidiar Tim Burton en su momento:

"Tim siempre ha recorrido un camino difícil, con mucha habilidad, queriendo ser un autor excéntrico y al mismo tiempo sabiendo que, para tener éxito en Hollywood, tienes que seguir siendo una estrella. Y esos dos objetivos son incompatibles."

Entre la obra de autor y el cine de masas de gran estudio

Burton ocupaba un espacio difícil en Hollywood, ya que su estilo tendía a lo extraño y, a menudo, se le permitía jugar con una estética extrema, pero siembre sabía cómo jugar al ping pong. Dirigió algunos de los éxitos de taquilla más notables de su época, como 'Batman' (1989) o 'Eduardo manostijeras' (1990), llegando a ser uno de los artistas clave del movimiento gótico de los 90, con una insólita combinación de éxitos para masas con sabor a cine de culto.

De hecho, los muñecos de su producción 'Pesadilla antes de Navidad' (1993), dirigida por Henry Selick, aparecían en Disneyland. Tim Burton admitió que con 'Mars Attacks!' tuvo la intención de realizar un acto de desafío dentro de la industria:

"Tenía un ánimo punk. Simplemente encapsuló todo lo que sentía en ese momento. Me sentí muy fuera de lugar en ese momento, por alguna extraña razón, como si hubiera estado trabajando en Disney demasiado tiempo."

Recordemos que Burton comenzó su carrera como animador de Disney, trabajando en producciones como 'Tarón y el caldero mágico' (1985), y que su 'Ed Wood' (1994), alabada por la crítica pero con flojos resultados en taquilla, se hizo bajo el paraguas de Touchstone, una subsidiaria de Disney. Por otro lado, Burton, volvería a Disney varias veces para colaborar en versiones de acción real, por lo que queda la sensación de que el cineasta siempre ha vivido a la sombra de la compañía. Él mismo no parecía tener muy claras las razones para la insatisfacción que sentía:

" Quizá fue algo más, no lo sé. De todos modos, cuando trabajo nadie sabe realmente lo que estoy haciendo, por lo que realmente no pueden quejarse o pedir demasiado porque ni siquiera saben qué decir sobre lo que estoy rodando."

Una inconveniencia que privó al mundo de Nicolas Cage como Superman

El guionista principal de 'Mars Attacks!', Jonathan Gems, dejó caer que el estudio se arrepintió de la película en el último momento y eliminó parte del presupuesto de publicidad:

"Recibió el visto bueno de Nueva York, los banqueros que financian los estudios. ¿Y dónde quedó la publicidad? No se comercializó correctamente en absoluto. Decidieron que no querían que la gente viera la película. Además la distribuidora, Warner Bros, sintió la necesidad de castigar a Burton después de que el polvo se asentara, y finalmente canceló su 'Superman Lives'."

"[Mars Attacks!] nos llevó un gran trabajo: escribirla y hacerla. Trabajé muy duro, pero Tim trabajó el doble que yo. Al final, estaba totalmente agotado. Estaba hecho un desastre. Creo que se fue a la India con su novia durante aproximadamente un mes. Recuerdo que me dijo en ese momento que no quería volver a hacer otra película."

La fiebre Tim Burton estalló en la década de 1990. Además de las dos entregas de Batman con Michael Keaton también produjo varios largometrajes como 'Pesadilla antes de Navidad' o 'James y el melocotón gigante', la serie animada 'Family Dog', o la rareza de culto 'Cabin Boy', e incluso apareció como actor en 'Solteros' de Cameron Crowe. La carga de trabajo acumulada pudo afectarle tanto como la decepción personal por la recepción agridulce de 'Mars Attacks!'.

Los tiempos estaban empezando a cambiar y el estilo ácido de la MTV de principios de los 90 comenzaba a representar menos a la siguiente generación. Tras 'Mars Attacks!', Tim Burton conseguiría la que es probablemente su película más completa, la monumental 'Sleepy Hollow' (1999), pero desde ese momento no ha vuelto a ser del todo él mismo.

Sus nuevas películas carecen de la fina combinación entre obra de encargo y pieza subversiva, y nunca ha vuelto a ser tan nihilista como en esa época. Además de que pocas películas tienen un clímax como el de 'Mars Attacks!' con Tom Jones, ya no abundan películas así en estudios de Hollywood como Warner; una mezcla de mofa y celebración, colorida, con suficientes políticos desintegrándose como para satisfacer a cualquier persona sagaz.

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