'Soy leyenda' con Arnold Schwarzenegger o 'Un mundo feliz' con Leonardo DiCaprio. Las películas de ciencia ficción que Ridley Scott quiso hacer y ya nunca veremos

Los estrenos de 'Napoleón' y 'Gladiator 2' han devuelto a la primera línea de Hollywood a Ridley Scott, un director incansable que ya tiene otra película en el horizonte, 'The Dog Stars', y otros 7 proyectos entre manos, según IMDb. Sorprendente para alguien que tiene ya 87 años. A pesar de sus esfuerzos, el británico ha dejado un buen puñado de películas sin hacer a lo largo de su carrera y hoy nos vamos a centrar en las que iban a entrar en el género de la ciencia ficción.

Y es que Scott está detrás de títulos tan míticos como 'Alien, el octavo pasajero' y 'Blade Runner', dos de las mayores obras maestras del cine fantástico. Por mi parte, también sumaría a esa selecta lista una tercera más reciente: la magnífica 'Marte (The Martian)'. Pero vamos ya a continuación a repasar los fascinantes proyectos de ciencia ficción que el cineasta puso en marcha pero que finalmente dejó sin hacer por diferentes motivos.

'Soy Leyenda' con Arnold Schwarzenegger

Todos recordamos la película con Will Smith estrenada en 2007 y que pronto tendrá una secuela coprotagonizada por Michael B. Jordan, pero lo cierto es que esa cinta estuvo a punto de ser muy diferente: Scott firmó para dirigirla en 1997 con la idea de que Arnold Schwarzenegger diese vida a Robert Neville en su versión de la novela de Richard Matheson, pero el presupuesto estimado se disparó hasta tal punto que Warner acabó dejándolo de lado.

'Alien 5' escrita por James Cameron

Lo que parecía un proyecto soñado por muchos no llegó a ninguna parte por culpa de Fox, que prefirió dar luz verde a 'Alien vs. Predator'. Totalmente incomprensible si tenemos en cuenta que Scott iba a dirigirla a partir de un guion de James Cameron. Cualquier estudio habría matado por una nueva entrega en la que colaborasen los dos grandes responsables de 'Alien, el octavo pasajero' y 'Aliens, el regreso', pero Fox no.

Por cierto, años después también se quedó en el tintero 'Alien Covenant 2', pero ni siquiera haciendo un ejercicio supremo de optimismo veo posible que pudiera convertirse en una obra maestra.

'Blade Runner 2'

Ridley Scott estuvo interesado durante años en hacer una secuela de 'Blade Runner', pero fue en 2011 cuando se anunció de forma oficial su fichaje para hacerse cargo de ella. Por desgracia, un compromiso previo con 'Alien Covenant' llevó a que Scott tuviera que abandonar finalmente la película y quedase en manos de Denis Villeneuve, quien acabó dando forma a 'Blade Runner 2049'.

Pese a todo, Scott fue productor y participó creativamente en la película, llegando a hacer varias aportaciones no acreditadas al guion; años después confesó que se arrepentía de no haberla dirigido él. Cabe señalar que también está implicado en la miniserie 'Blade Runner 2099', aunque a día de hoy solamente está confirmada su participación como productor.

'Corazón de fuego'

En 2011 se anunció que Ridley Scott iba dirigir una adaptación de la novela distópica de Moira Young sobre una joven cuyo hermano es atrapado por unos misterioso jinetes que además también acaban con la vida de su padre, lo cual hace que acabe devastada pero hará lo que sea por encontrar a su hermano. La película iba a contar con un guion de Jack Thorne ('Enola Holmes'), pero la cosa no siguió adelante y el proyecto quedó sepultado definitivamente tras la compra de Fox por parte de Disney.

'Dune'

Dentro de apenas unos meses podremos ver la 'Dune 2' de Denis Villeneuve, pero en el caso de Scott hay que remontarse varias décadas, ya que fue contratado en 1979 para dirigirla por Dino De Laurentiis, pero el desarrollo se demoró tanto que acabó provocando su salida. Bueno, eso y el hecho de que uno de los hermanos del cineasta murió de forma inesperada de un ataque al corazón, lo que también ayudó a que tomase esa decisión. En este caso el resultado fue que se marchó a hacer 'Blade Runner', por lo que no creo que saliésemos perdiendo. Y aunque fallida, pudimos ver la adaptación de David Lynch.

'La guerra interminable'

El director de 'Hannibal' estuvo la friolera de 25 años esperando para poder hacerse con los derechos de esta novela de Joe Hadelman hasta que lo logró en 2008. Su historia gira alrededor de un grupo de soldados después de que una raza extraterrestre atacasen las colonias humanas. Poco después se supo que el director quería hacer la película en 3D y se estuvo trabajando durante años en diferentes versiones del guion, pero ninguna llegó a recibir luz verde.

'The Train'

Todo apuntaba a que iba a ser una gran sucesora de 'Alien, el octavo pasajero', ya que Ridley Scott iba a volver a unir fuerzas con H.R. Giger a partir de un guion escrito por Jim Uhls que había sido descrito como "Alien en un tren". El proyecto ganó tracción a finales de los 80, pero acabó dando vueltas y cambiando sin parar -llegó un punto en el que se estaba pareciendo ya más a una copia de 'Aliens, el regreso' que a la primera entrega- hasta que quedó finalmente de lado. Scott lo había abandonado mucho antes para centrarse en 'Thelma & Louise', mientras que Giger pudo al menos usar algunos de sus diseños en 'Species'.

'Un mundo feliz'

La mítica novela de Aldous Huxley iba a ser llevada al cine con Ridley Scott tras las cámaras y Leonardo DiCaprio al frente del reparto. Otros proyectos llevaron a que el cineasta lo dejase de lado y nunca viese la luz. Lástima, que esta distopía sobre un futuro donde los seres humanos están divididos en castas, la libertad de expresión está prohibida, los bebés se crean in vitro y una droga llama soma ayuda a escapar a la gente de la rutina todavía está esperando su primera gran adaptación cinematográfica.

