'Superman 2' llegará "más pronto que tarde". James Gunn ha puesto el turbo con el desarrollo de la secuela y ya busca fechas para rodarla

Ha pasado poco más de un mes —concretamente 35 días— desde que 'Superman' aterrizase en nuestras salas de cine para poner la primera piedra del nuevo y flamante DC Universe en la gran pantalla de la mano de James Gunn, pero ya están pasando muchas, pero que muchas cosas relacionadas con el Hombre de acero interpretado por David Corenswet.

Superplanes

La primera de ellas, que no ha hecho demasiada gracia a Gunn, es el lanzamiento del largometraje en streaming a pesar de que no le esté yendo nada mal en la taquilla internacional, con 594 millones de dólares amasados hasta la fecha en todo el mundo. Una maniobra que, tal y como os contamos, está directamente relacionada con el inminente estreno de la temporada 2 de 'El pacificador' en HBO Max.

La segunda, mucho más esperanzadora, es que el cineasta y máximo responsable de DC Studios junto a su inseparable Peter Safran no sólo se encuentra en una fase bastante avanzada del desarrollo de una continuación de las aventuras del superhéroe de Metropolis, sino que ya está buscando una fecha para encajarla dentro del calendario cinematográfico de la Distinguida Competencia.

Así lo ha confirmado durante una entrevista con Collider, en la que, además, ha explicado su peculiar —y laboriosa— aproximación a los tratamientos de guión.

“Le estamos buscando fecha ahora. He terminado completamente el tratamiento. Mis tratamientos son increíblemente intensos. No son tratamientos normales. Son tratamientos de 60 páginas con diálogos y todo. Así que ahora estoy convirtiendo eso en un guion. Estamos planificando cuándo vamos a rodar. Va a ser más pronto que tarde”.

Cabe recordar que nuestro querido James ya ha arrojado algo de luz —tampoco demasiada, todo sea dicho— sobre una secuela de 'Superman' que, según sus propias palabras, "no es Superman 2" a pesar de que Kal-El "tiene un papel principal" en ella.

Sea como fuere, Gunn también ha asegurado en una entrevista con CBS Mornings que cada proyecto gestado bajo el techo de DC Studios tendrá su estilo y su tono personal, alineándose con los cómics en los que se basan.

“Clayface es algo totalmente diferente. Aunque está en el mismo universo, es una película de terror en toda regla, y eso es una de las cosas que queremos hacer. No hay un estilo de compañía. No es como que todas las películas vayan a ser como Superman. Los artistas, directores y guionistas que creen cada una aportarán su propio enfoque. … No queremos que la gente se aburra".

Por el momento, además de la nueva tanda de episodios de 'El Pacificador', que llega a HBO Max este 21 de agosto, el DC Universe tiene en el horizonte el desembarco de la 'Supergirl' de Milly Alcock en 'Woman of Tomorrow', cuya fecha de estreno está fijada actualmente el 26 de junio del próximo 2026. Está claro que se vienen cositas.

