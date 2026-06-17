Quedan 7 días para la llegada a Disney+ de uno de los mayores fenómenos de 2025. Un despliegue visual sin precedentes rodado por un visionario

Cuando las generaciones futuras echen un vistazo a lo más taquillero de esta década, les quedará claro que adorábamos a los superhéroes y que, probablemente, nos pasábamos el día hablando de Pandora y 'Avatar'. Al fin y al cabo, tanto 'El sentido del agua' como 'Fuego y ceniza' están entre las 10 películas que más dinero han dado en los últimos diez años, por mucho que sigamos escuchando que su éxito no es para tanto.

Idioma predeterminado: Na'vi

Es innegable, eso sí, que se esperaba algo más de la tercera entrega de 'Avatar', que recaudó sus buenos 1485 millones en todo el mundo pero, pese a todo, fue superada por 'Zootrópolis 2' y por 'Ne Zha 2'. Eso no impide, claro, que su estreno en Disney+ no sea un evento de primer orden: será el 24 de junio, aunque sin 3D ni IMAX, obviamente. ¡Por algo dicen una y otra vez que hay que verlas en el cine!

En esta entrega, Jake, Neytiri y el resto de su clan tendrán que enfrentarse otra vez más con los humanos, que se aliarán con una nueva raza, los Mangkwan. Como podrás imaginar, la cosa acaba volando por los aires en un espectáculo visual de los que, nos guste más o menos, solo puede montar James Cameron y donde lo difícil es mirar solo para un sitio. A cambio, eso sí, la trama se resiente notablemente y todo suena a un "más de lo mismo" al estilo Pandora.

'Avatar: Fuego y Ceniza' llega a Disney+ 6 meses después de su estreno, dejando un hueco que, con suerte, quitará a los espectadores la idea (incitada por los propios servicios de streaming) de que no hace falta ir a las salas, porque en dos días estará disponible en streaming. Acomódate, coge palomitas y prepárate para tres horas y cuarto de aventuras en Pandora. Al fin y al cabo, serán las últimas hasta 'Avatar 4'.

En Espinof | 'Avatar 1.5' existe: la secuela que nació de un guion descartado por James Cameron y ayuda a entender mejor su saga de ciencia ficción

En Espinof | Las mejores películas de 2026