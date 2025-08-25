Después de dos películas en el cine, esta serie derivada de una célebre franquicia de ciencia ficción llegará a Amazon

Casi tres años después de que se diese luz verde al proyecto parece que desde Amazon ya tienen casi lista la nueva miniserie proveniente de una gran franquicia cinematográfica. Actualmente en fase de postproducción, 2026 será el año en el que veamos el estreno de 'Blade Runner 2099'.

Así lo ha desvelado en una circular Laura Lancaster, jefa de desarrollo y series en televisión para servicios de video bajo demanda por suscripción de Amazon MGM Studios. Si bien no hay más detalles al respecto, esto vendría a confirmar el calendario con el que han trabajado desde la productora tras el retraso producido por las huelgas de Hollywood en 2023.

Sin más información

Protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schaffer, los detalles respecto a que nos vamos a encontrar en esta nueva incursión del universo llevado a la pantalla por Ridley Scott se encuentran bajo secreto de sumario. Eso incluye la sinopsis, con la única pista siendo la de que transcurre 80 años después de la película protagonizada por Harrison Ford y 50 de la de Denis Villeneuve.

Esto no quiere decir que no se hayan filtrado alguna que otra cosa. Según la sinopsis que se filtró hace ya un tiempo, Schaffer encarnaría a Cora, quien para asegurar un futuro estable para su hermano asumirá una identidad final y se verá haciendo equipo con Olwen (Yeoh), una blade runner en las últimas.

Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey and Daniel Rigby completan el reparto principal junto a los recurrentes Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim y Matthew Needham, entre otros. La serie está creada por Silka Luisa, con Jonathan van Tulleken de director de los primeros dos episodios.

