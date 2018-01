¿Qué pasa con 'Han Solo: Una historia de Star Wars'? Se estrena en mayo, todavía no hay teaser y van a rodar más material

Faltan cuatro meses para el estreno del spin-off de Han Solo y Lucasfilm todavía no ha mostrado ni un teaser. No hay póster ni tráiler, ni un vistazo oficial a la película en sí, sólo una fotografía de los protagonistas antes del rodaje y un recorte de una imagen promocional que aparecerá en las cajas de juguetes y el merchandising (la de arriba).

Y ahora nos enteramos de lo más sorprendente: ¡van a rodar más material! Una fuente fiable de Reddit ha desvelado que habrá nuevos reshoots durante tres semanas a partir de finales de enero. Por suerte, parece que no necesitan grabar mucho; se habla de "pickups", planos simples como gestos de los actores, corregir errores de continuidad o pequeños detalles que faltan para componer una narración más fluida en el montaje final. Algo rutinario.

Recordemos que el spin-off comenzó a rodarse con Phil Lord y Chris Miller al mando de la puesta en escena, siendo reemplazados a tres semanas de concluir el rodaje por Ron Howard; al parecer, Lord y Miller estaban improvisando demasiado, desviándose notablemente del guion escrito por Lawrence Kasdan y su hijo Jon. Bajo la dirección de Howard, tuvieron que volver a rodar la mayor parte del material, lo cual obligó a sustituir a uno de los actores, Michael K. Williams, debido a que ya no estaba disponible; afortunadamente, Paul Bettany estaba libre.

Howard ha declarado que pronto veremos el primer tráiler; espero que así sea, y que nos deje más tranquilos, confiados en que veremos un digno entretenimiento. Las pasadas navidades surgió el rumor de que Lucasfilm se está preparando para un frasaso, que Alden Ehrenreich actúa mal y que el guion es un desastre, pero no le daría mucha importancia. Dudo que salga algo peor que 'Rogue One', cuya producción tampoco fue sencilla y necesitó numerosos reshoots (algunos tan afortunados como la brutal escena de Darth Vader); al final no salió tan mal.

De momento, sigue previsto que 'Han Solo: Una historia de Star Wars' ('Solo: A Star Wars Story') llegue a los cines el 25 de mayo. Alden Ehrenreich lidera un reparto en el que también figuran Donald Glover, Emilia Clarke, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Woody Harrelson y Paul Bettany, entre otros.