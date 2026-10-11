'La bola negra' hace historia, supera los 21 millones en cines y ya es una de las 10 películas españolas más taquilleras de todos los tiempos

El fulgurante éxito de 'La bola negra' acaba de hacer historia, pues la película de los Javis ha superado ya los 21 millones de euros en los cines españoles al sumar este sábado 10 de octubre un total estimado de 1,65 millones de euros. Por tanto, ha necesitado solamente 16 días para convertirse en una de las 10 películas españolas más taquilleras de todos los tiempos en los cines de nuestro país.

En concreto, 'La bola negra' ha alcanzado ya unos ingresos de 21,55 millones de euros, por lo que ha arrebatado la décima posición histórica a 'Ágora'. El drama histórico dirigido por Alejandro Amenábar y protagonizado por Rachel Weisz logró 21,39 millones de euros hace 17 años.

Y todavía sumará mucho más

Es evidente que 'La bola negra' todavía va a seguir subiendo posiciones, hasta el punto de que ya se da prácticamente por seguro que al menos alcanzará la cuarta posición, ocupada actualmente por 'Torrente presidente' con 28,13 millones de euros. Obviamente, eso también la convertiría en la película española más taquillera de este 2026.

Lo que sí parece más complicado es que llegue hasta el tercer puesto, pues hay un salto muy grande hasta llegar a los 36,14 millones de euros de 'Ocho apellidos catalanes'. Tampoco es imposible, pues su ritmo de recaudación no está bajando tanto, y además queda el más que posible impulso que se llevaría dentro de unos meses si funciona tan bien en los Óscar como se pronostica actualmente.

El otro reto al que se enfrenta 'La bola negra' es que su recorrido internacional también la impulse como una de las 10 películas españolas más taquilleras de todos los tiempos. Ahí el mínimo a conseguir serían los 54,47 millones de dólares de 'Momias', la película animada de 2023 dirigida por Juan Jesús García Galocha.

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