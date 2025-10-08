Estrenos (8 de octubre). 37 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV+

Nuevo miércoles y en medio de la actualidad de televisión y cine que nos aborda siempre es bueno encontrar un momento para ponernos con los estrenos de streming. Esta semana, ya os adelanto, es ligeramente tranquila... pero dejaré que juzguéis vosotros ya que estas son las 37 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, HBO Max y Disney+.

Arrancamos

El centro

Thriller de espionaje que nos sumerge en los pasillos del CNI. La trama arrranca cuando un asesinato destapa una operación internacional de los servicios de inteligencia rusos, lo que lleva a los miembros de la agencia a una carrera contrarreloj para por un lado desmantelarla y por el otro descubrir a un traidor en sus filas.

Estreno el jueves en Movistar Plus+

The Last Frontier

El creador de 'The Blacklist' ataca con un thriller que a juzgar por el adelanto desprende aroma al Hollywood de los 90. La serie arranca cuando un avión que transporta presos se estrella en mitad de la nada de Alaska, dejando libres a docenas de reclusos violentos.

Estreno el viernes en Apple TV+

La suerte. Una serie de casualidades

Comedia protagonizada por Óscar Jaenada y Ricardo Gómez que nos lleva por una singular amistad con el mundo del toreo de fondo. Desde Disney, que apenas da más información sobre la serie, la definen como comedia amable de 6 episodios.

Estreno el miércoles en Disney+

Todos los estrenos

Netflix

Bajo un volcán (viernes)

Caramelo (miércoles)

¿Es una tarta? Edición Halloween (miércoles)

Familia Typhoon (sábado)

Kurushetra: La gran guerra del Mahabharata (viernes)

Limpia (viernes)

Mi padre el asesino BTK (viernes)

La mujer del camarote 10 (viernes)

Nero (miércoles)

Plan de resurrección (viernes)

Reclutas (jueves)

Todos te quieren cuando has muerto (viernes)

Victoria Beckham (jueves)

...Y que le gusten los perros (jueves)

Disney+

La estación de las chicas perdidas (jueves)

Miraculous. Las aventuras de Ladybug T6 (miércoles)

La Suerte. Una serie de casualidades (miércoles)

Tesoros perdidos de Roma (miércoles)

Movistar Plus+

América Latina: En manos de EEUU (miércoles)

El centro (jueves)

Érase una vez Michel Legrand (sábado)

Lee Miller (viernes)

Miss Carbón (domingo)

Los monstruos de Tim Burton (viernes)

El perfume de Irak (miércoles)

Pompeya: Nuevas excavaciones T2 (jueves)

La reunión (jueves)

Filmin

Breaking the Ice

El caso Frieda

Heads of Fails

Little Jaffna

Miss Carbón

La mujer que nunca existió

Silver Star

U are the Universe

Otros

The Last Frontier: Conspiración en Alaska (viernes en Apple TV+)

Sin gluten (viernes en Prime Video)

La solución al estilo Alabama (sábado en HBO Max)

