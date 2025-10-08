HOY SE HABLA DE
Estrenos (8 de octubre). 37 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV+

Estrenos (8 de octubre). 37 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV+

'El centro', la nueva serie del creador de 'The Blacklist' y más entre los estrenos de la semana

El Centro
Nuevo miércoles y en medio de la actualidad de televisión y cine que nos aborda siempre es bueno encontrar un momento para ponernos con los estrenos de streming. Esta semana, ya os adelanto, es ligeramente tranquila... pero dejaré que juzguéis vosotros ya que estas son las 37 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, Apple TV+, HBO Max y Disney+.

Arrancamos

El centro

Thriller de espionaje que nos sumerge en los pasillos del CNI. La trama arrranca cuando un asesinato destapa una operación internacional de los servicios de inteligencia rusos, lo que lleva a los miembros de la agencia a una carrera contrarreloj para por un lado desmantelarla y por el otro descubrir a un traidor en sus filas.

  • Estreno el jueves en Movistar Plus+

The Last Frontier

El creador de 'The Blacklist' ataca con un thriller que a juzgar por el adelanto desprende aroma al Hollywood de los 90. La serie arranca cuando un avión que transporta presos se estrella en mitad de la nada de Alaska, dejando libres a docenas de reclusos violentos.

  • Estreno el viernes en Apple TV+

La suerte. Una serie de casualidades

Comedia protagonizada por Óscar Jaenada y Ricardo Gómez que nos lleva por una singular amistad con el mundo del toreo de fondo. Desde Disney, que apenas da más información sobre la serie, la definen como comedia amable de 6 episodios.

  • Estreno el miércoles en Disney+

Todos los estrenos

Netflix

  • Bajo un volcán (viernes)
  • Caramelo (miércoles)
  • ¿Es una tarta? Edición Halloween (miércoles)
  • Familia Typhoon (sábado)
  • Kurushetra: La gran guerra del Mahabharata (viernes)
  • Limpia (viernes)
  • Mi padre el asesino BTK (viernes)
  • La mujer del camarote 10 (viernes)
  • Nero (miércoles)
  • Plan de resurrección (viernes)
  • Reclutas (jueves)
  • Todos te quieren cuando has muerto (viernes)
  • Victoria Beckham (jueves)
  • ...Y que le gusten los perros (jueves)

Disney+

  • La estación de las chicas perdidas (jueves)
  • Miraculous. Las aventuras de Ladybug T6 (miércoles)
  • La Suerte. Una serie de casualidades (miércoles)
  • Tesoros perdidos de Roma (miércoles)

Movistar Plus+

  • América Latina: En manos de EEUU (miércoles)
  • El centro (jueves)
  • Érase una vez Michel Legrand (sábado)
  • Lee Miller (viernes)
  • Miss Carbón (domingo)
  • Los monstruos de Tim Burton (viernes)
  • El perfume de Irak (miércoles)
  • Pompeya: Nuevas excavaciones T2 (jueves)
  • La reunión (jueves)

Filmin 

  • Breaking the Ice
  • El caso Frieda
  • Heads of Fails
  • Little Jaffna
  • Miss Carbón
  • La mujer que nunca existió
  • Silver Star
  • U are the Universe

Otros

  • The Last Frontier: Conspiración en Alaska (viernes en Apple TV+)
  • Sin gluten (viernes en Prime Video)
  • La solución al estilo Alabama (sábado en HBO Max)
Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Listados en los que podéis participar votando por vuestras series y vuestras películas favoritas de las estrenadas durante este año.

Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

