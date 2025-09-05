Llegan los Warren para exorcizar los demonios de una taquilla bajo mínimos. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Toca dar la bienvenida a un nuevo curso, lo cual para algunos —los que han tenido vacaciones— puede suponer cierta angustia vital y, para otros —los que no— simplemente un día más en la oficina. Eso sí, pertenezcas al bando que pertenezcas, estoy seguro de que alguno de los estrenos que llegan a nuestras salas de cine este viernes 5 de septiembre de 2025 logrará calmar tu crisis existencial posveraniega, sea cual sea.

Lo que va a ser más difícil de digerir es el pobre resultado en taquilla que nos dejó el último fin de semana de agosto, que cayó hasta los 3,3 millones de euros sin alcanzar el medio millón de espectadores pero sin caer hasta los números rojos con el mínimo del año, que se marcó el fatídico mes de mayo. La buena noticia es que el número 1 ha vuelto a ser recuperado por uno de los fenómenos cinematográficos del año, y yo que me alegro.

Estoy hablando de 'Weapons', la fantástica cinta de terror —con no poco cachondeo— dirigida por Zach Cregger, que rascó 0,44 millones de euros más que ya hacen un total de 5,8 millones desde su estreno. Sin duda, estamos ante uno de esos fenómenos en los que el boca-oreja ha sido clave y que ya ha recaudado 250 de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto de 38 millones, demostrando que el género está en plena forma y que no todo son IPs preexistentes.

En las ajustadísimas segunda, tercera y cuarta posiciones encontramos a 'Sin cobertura', que cayó hasta los 0,35 millones de euros tras arrebatarle el oro a 'Weapons' el ejercicio anterior, a una 'Los tipos malos 2' que continúa arañando pasta con otros 0,31 millones de euros en el bolsillo y a una 'Materialistas' que se aferra a las posiciones altas de la tabla con 0,30 millones más. El reestreno de 'Harry Potter y el cáliz de fuego' salvó los platos con 0,25 millones de euros, alzándose como la mejor "novedad" del finde.

Susto o muerte

Que no cunda el pánico, porque los fantasmas del box office comatoso están a punto de ser exorcizados, muy probablemente, por Ed y Lorraine Warren, que vuelven a la carga en una 'Expediente Warren: El último rito' que aterriza en nuestros cines con Micahel Chaves de nuevo en la dirección tras hacer lo propio con la tercera parte de la saga principal. Sólo por ver a Patrick Wilson y Vera Farmiga compensa tragarse unos cuantos jumpscares pochos.

El segundo gran estreno de la semana es made in Spain, y está firmado nada menos que por Carla Simón. Tras 'Verano de 1993' y 'Alcarràs', la cineasta vuelve a la carga con otro drama con la familia como telón de fondo titulado 'Romería' que, en esta ocasión, nos traslada a la Vigo de los años 80 junto a Llúcia García, Tristán Ulloa y Celine Tyll, entre otros. Ojo, porque recibió no pocos elogios a su paso por el Festival de Cannes.

El trío de ases de un fin de semana de lo más internacional llega desde nuestra vecina Francia, cuya industria demuestra que no tiene nada que envidiar a Hollywood con un thriller político-bélico titulado '13 días, 13 noches' que nos lleva hasta la Kabul de 2021 para narrar con un pulso y un nervio increíbles —y una realización no menos sorprendente— la última misión de la embajada francesa tras la salida de las tropas internacionales de Afganistán.

Las novedades del 5 de septiembre las cierran el drama con la música como telón de fondo 'El talento', protagonizado por Ester Expósito, el thriller galo 'Acosada' —este con Omar Sy—, el drama georgiano 'April', la dramedia 'Lo que aprendí de mi pingüino' y, como último sorpresón, una 'Magazine Dreams' que llega de tapadillo después del escándalo de su actor protagonista Jonathan Majors, que le costó su trabajo en Marvel Studios.

