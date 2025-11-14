Magos, brujas y maestros del terror. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Para sorpresa de nadie, ha tenido que venir una franquicia propiedad de la factoría Disney para engalanar mínimamente los datos de una taquilla que está sufriendo para despegar pero que, en el último fin de semana, se las apañó para superar ligeramente la barrera de los 4 millones de euros. En total, casi 550 000 espectadores se reunieron en las salas de cine, dejando un total de 4,18 millones de euros que no saben nada mal.

Probablemente alguien en La casa del ratón esté tirándose de los pelos por no haber permitido que 'Predator: La presa' se estrenase en cines, porque su continuación 'Badlands' ha ocupado el número 1 con lo más visto del finde con un total de 1,13 millones de euros que la separan muchísimo de su inmediata perseguidora: 'Los domingos', que aguanta el tipo con 0,41 millones con una caída casi inexistente respecto al anterior ejercicio.

En tercera posición, casi en un triple empate técnico cerrando el Top 5 encontramos el debut de 'Bugonia', lo último de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, que sólo ha logrado rascar 0,28 millones de euros, superando por la mínima a 'La cena' y 'Black Phone 2', que se aferran a los primeros puestos de la tabla con 0,27 millones de euros cada una.

Los estrenos del 14 de noviembre de 2025

Otra cosa no, pero este 14 de noviembre no son pocas las novedades que llegan con potencial para, como mínimo, igualar el último box office, comenzando por el regreso de los magos de 'Ahora me ves' en una tercera entrega que reúne a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher y compañía bajo las órdenes de Ruben Fleischer. Acción, espectáculo y giros imposibles para todos.

Junto a ella, destaca 'La larga marcha', la adaptación de la novela de Stephen King que ya ha revuelto estómagos —en el mejor sentido posible— en festivales como Sitges y que llega capitaneada por Francis Lawrence, director que comparte apellido con Jennifer Lawrence, quien protagoniza 'Die My Love', la dramedia dirigida por Lynne Ramsay en la que comparte cartel con Robert Pattinson. Por estrellas, que no falte.

Cerrando las grandes novedades de la semana encontramos el potencial bombazo de 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', el regreso de Masakazu Kaneko en el drama fantástico 'La doncella del lago'; la cinta de terror producida por Jordan Peele 'Him', que llega de tapadillo tras las pobres críticas recibidas en el extranjero; y la maravillosa 'Gaua', con la que Paul Urkijo nos lleva a la Euskadi del siglo XVII para contar una historia de brujas y mitología local con un mimo increíble.

Y ojo, porque la semana que viene aterriza en nuestras salas el primer gran fenómeno cinematográfico de la recta final del curso cinematográfico.

