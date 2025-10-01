Prime Video acaba de estrenar la nueva película de uno los mayores genios del cine de acción. Un espectacular pasatiempo con el aval de Robert Downey Jr.

Prime Video ha apostado con bastante fuerza por el cine de acción para sus películas originales de este año. Es cierto que tanto 'G20' como 'El último encargo' fueron dos grandes decepciones, pero a cambio 'Jefes de Estado' es un pasatiempo de lo más recomendable. Esperemos que a ese segundo grupo pertenezca 'Juego Sucio', el nuevo trabajo de Shane Black que acaba de estrenarse en la plataforma de Amazon.

'Juego sucio' cuenta la historia de Parker, un ladrón muy afamado que lleva a cabo sus golpes siguiendo unos criterios inflexibles. Sin embargo, su último trabajo se complica más de lo previsto y se acaba viendo envuelto en una estafa muy peligrosa que involucra a, entre otros, un dictador de Sudamérica.

Un personaje que ha tenido muchas caras

Es evidente que 'Juego sucio' nace con la vocación de ser el inicio de una franquicia, ya que parte de una famosa saga literaria escrita por Donald E. Westlake que ya había sido adaptada con anterioridad en varias ocasiones. Eso sí, Black, que también coescribe el guion, ha preferido tomar elementos de varios libros en lugar de adaptar uno en concreto.

Y si el nombre de Parker os trae recuerdos a la cabeza, no os culpo por ello, pues Jason Statham ya dio vida a ese personaje en una película de Taylor Hackford estrenada en 2013. Con anterioridad a él, actores como Lee Marvin, Peter Coyote y Mel Gibson ya hicieron lo mismo, aunque viéndose obligados a cambiar su nombre, ya que Westlake solo aceptaba que se usara si la idea era hacer una saga de películas.

Aquí es Mark Wahlberg quien se mete en el papel de Parker, un papel que irremediablemente nos hace acordarnos de su notable trabajo en 'The Italian Job'. Además, el actor está aquí muy bien acompañado, pues en la película también podremos ver a LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Thomas Jane, Tony Shalhoub o Gretchen Mol.

Esta nueva película de Prime Video también cuenta con el aval de Robert Downey Jr., ya que la estrella participa en la misma como productor ejecutivo. Seguro que su amistad con Black ha tenido mucho que ver, pues previamente ya habían trabajado juntos en 'Kiss Kiss, Bang Bang' o 'Iron Man 3'. Y tampoco nos olvidemos que a él le debemos la extraordinaria 'Dos buenos tipos' o el guion de la primera 'Arma letal'.

En Espinof | Las mejores películas en Prime Video de 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025