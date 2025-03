El primer gran fracaso del año en cines es de ciencia ficción: 'Mickey 17' se estrella con unas pérdidas estimadas de 75 millones

Las expectativas en taquilla para 'Mickey 17' no eran buenas y la realidad acabó siendo incluso algo peor. Y es que la esperada película de ciencia ficción protagonizada por Robert Pattinson se ha convertido en el primer gran fracaso del año en cines, hasta el punto de que en Variety estiman que va a provocar unas pérdidas para Warner estimadas en 75 millones de dólares.

El primer largometraje de Bong Joon-ho desde que hizo historia con 'Parásitos' tuvo un presupuesto de 118 millones de dólares, a lo que hay que sumar la cantidad adicional invertida por Warner en su campaña de promoción. Eso llevó a que necesitara recaudar unos 300 millones de dólares para recuperar lo gastado, pero es que ahora mismo se estima que abandonará las salas con unos 143 millones recaudados.

Warner ha perdido la fe en ella

Lo cierto es que las proyecciones iniciales apuntaban a una recaudación final de entre 175 y 180 millones, pero 'Mickey 17' ha funcionado peor de lo esperado y por ahora apenas suma 92 millones. Es obvio que esa cifra todavía va a crecer más, pero también que en Warner han perdido la fe en recuperar gastos en cines. ¿Queréis una prueba? Su estreno en el mercado digital ya está confirmado para el 25 de marzo, apenas 18 días después de su lanzamiento en cines.

Con todo, 'Mickey 17' todavía tiene posibilidades de acabar recuperando todo lo gastado, ya que ahora llega el mercado digital, más tarde el streaming y los ingresos por ventas en formato físico, sin olvidarnos de lo que se paguen por sus derechos televisivos. El problema es que seguro que en Warner contaban con un gran éxito y no con ir apurando hasta el último momento para ver si la película logra evitar los números rojos a largo plazo.

Lo que sí está claro es que en Hollywood se lo van a pensar mucho antes de volver a dar carta blanca a Joon-ho, hasta el punto de que no sería nada raro que su siguiente trabajo vuelva a hacerlo en su Corea natal, donde ya hizo otras grandes películas como 'Memories of Murder', 'The Host' o 'Mother'.

