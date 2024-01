Todo lo que sabemos sobre los Goya 2024 y nuestra quiniela de los premios que enfrentarán a 'La sociedad de la nieve' con '20.000 especies de abejas'

Solo quedan tres semanas para que se celebren los Goya o, lo que es lo mismo, el duelo al sol entre '20.000 especies de abejas' y 'La sociedad de la nieve', dos películas a priori muy distintas, tanto en presupuesto como en intenciones, pero que se batirán por conseguir el mayor número de cabezones. A su lado, otras películas tan interesantes como 'Cerrar los ojos', 'Saben aquell' y 'Un amor', que a priori parten con menos posibilidades. Pero claro, la gala puede dar un vuelco cuando menos lo esperamos, ¿no?

Cuándo y dónde serán los Goya 2024

El 10 de febrero a partir de las 22:00 empezará la ceremonia tras la alfombra roja de turno. En directo será en el recinto de la Feria de Valladolid, y en televisión se podrá seguir, como siempre, a través de La 1 de TVE y, claro, por Internet en RTVE Play. La gala durará, como siempre, más de tres horas, así que armaos de paciencia y cafeína.

Quiénes presentarán la gala

En esta ocasión el testigo le cogen los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi, victoriosos tras el exitazo de 'La mesías') y Ana Belén, además de un buen puñado de invitados famosos que irán dando los premios y que aún no conocemos.

Cómo conseguir entrada para ir a los Goya 2024

Tristemente, si no has sido invitado, no podrás acudir a la ceremonia (como es habitual), aunque el Ayuntamiento de Valladolid sorteará 400 entradas para ir a la alfombra roja y al menos conocer a las estrellas del cine español de cerca, pedirles un par de selfies y comentarles que les sigues en Instagram. En total, asistirán a la gala 2700 personas de todos los gremios de la industria para celebrar esta 38 edición de los premios.

Nominados y quiniela

¿Qué clase de premios serían estos si no tuviéramos una quiniela y pensamientos muy fuertes (hasta llegar a las manos en ciertos casos) sobre quién debería llevarse un gigantesco pisapapeles a casa? Vamos a repasar todas y cada una de las categorías con nuestra opinión -más o menos bien elucubrada- sobre aquella película que creemos que debería ganar. Ojo: si por nuestra culpa perdéis la porra entre los amigos no nos hacemos responsables.

Mejor cortometraje de animación

Becarias

To bird or not to bird

Todo bien

Todo está perdido

Txotxongiloa

Quién debería ganar: Esta es siempre una categoría compleja, pero en cuanto al estilo (y al tono: hay un cortometraje sobre la pandemia con claymation un poquito desfasado de más) la ganadora podría ser 'To bird or not to bird', que siendo de UniKo, la productora más potente en la animación española actual, toma riesgos en la animación que en los largometrajes no puede permitirse.

Mejor cortometraje documental

Ava

BLOS!

El bus

Herederas

Una terapia de mierda

Quién debería ganar: En este caso sí que parece que está más claro para 'Una terapia de mierda', que ya tiene 139.000 visionados en YouTube y ya ha ganado diferentes premios, como el Berlanga o el Feroz Cinema Jove. Hablando de un tema tan oportuno como las pseudoterapias es, sin duda, el rival a batir.

Mejor cortometraje de ficción

Aunque es de noche

Carta a mi madre para mi hijo

Cuentas divinas

La loca y el feminista

París 70

Quién debería ganar: Mirando los resultados, parece que 'París 70' nace con una ventaja, porque ya ha ganado 24 premios en diferentes festivales alrededor del mundo. Sin embargo, estos no son tan potentes como los de 'Aunque es de noche', que fue proyectado en Cannes y San Sebastián y ya ha ganado el Forqué. Por otro lado, 'Carta a mi madre para mi hijo' está dirigida por una favorita de la Academia como es Carla Simón y protagonizada por Ángela Molina. Es una de las categorías más apretadas, pero si tuviera que apostar lo haría por 'Aunque es de noche'.

Mejor película iberoamericana

Alma viva (Portugal)

La memoria infinita (Chile)

La pecera (Puerto Rico)

Puan (Argentina)

Simón (Venezuela)

Quién debería ganar: Aquí no tengo tanta duda: 'La memoria infinita', de Maite Alberdi, fue una de mis películas favoritas del último festival de San Sebastián y, por lo visto, no soy el único que piensa así. De hecho, ganó en Sundance y ha sido proyectada alrededor del mundo. Su máximo contrincante puede ser 'Puan', una película muy carismática pero que no pasa de la sonrisa o 'Alma viva', que ha arrasado en los premios portugueses. Veremos.

Mejor película europea

Aftersun (Reino Unido)

Anatomía de una caída (Francia)

Las ocho montañas (Italia)

Safe Place (Croacia)

Sala de profesores (Alemania)

Quién debería ganar: Son cinco grandes películas y merece la pena verlas todas (ojo a esa 'Sala de profesores' aún por estrenarse, que es estupenda), pero la batalla va a estar entre 'Aftersun' y 'Anatomía de una caída'. Aunque la primera en su día levantó más interés y reconocimiento, es posible que los académicos se dejen llevar más por la actualidad y Justine Triet acumule otro premio más en su ya abultada estantería por 'Anatomía de una caída'.

Mejor película de animación

Dispararon al pianista

El sueño de la sultana

Hanna y los monstruos

Momias

Robot Dreams

Quién debería ganar: Me alegro mucho por la gran variedad de animación que tenemos representada este año, desde la más independiente hasta la más mainstream, pero no me cabe ninguna duda: este es el año de Pablo Berger y su 'Robot Dreams' frente a 'Dispararon al pianista' o 'Momias', porque demuestra que la animación puede ir mucho más allá de lo que -tristemente- muchísima gente cree.

Mejor película documental

Caleta Palace

Contigo, contigo y sin mí

Esta ambición desmedida

Iberia: naturaleza infinita

Mientras seas tú, el aquí y ahora

Quién debería ganar: ¿Realmente creemos que los académicos se van a perder la oportunidad de que C. Tangana suba a recibir su (merecido) premio? 'Esta ambición desmedida' es un gran documental que disfruté muchísimo a pesar de no estar, a priori, ni mínimamente interesado en su temática. Un compendio de tristezas alrededor de una gira que se cae a cachos y un artista endiosado descubriendo que en el fondo solo es una polea más de la maquinaria.

Mejor canción original

Eco (Amigos hasta la muerte)

Chinas (Chinas)

El amor de Andrea (El amor de Andrea)

La gallinita (La imatge permanent)

Yo solo quiero amor (Te estoy amando locamente)

Quién debería ganar: ¿Rigoberta Bandini o Vetusta Morla? ¿O quizá Xoel López? ¿Tal vez alguien no tan conocido en la industria mainstream? Personalmente creo que es probable que le quieran dar el premio a 'Te estoy amando locamente' como manera de compensar su injusta falta de representación durante el resto de las categorías. Además, permitiría subir al escenario a Rigoberta Bandini y, después de C. Tangana, convertir los Goya en un escaparate para la gente joven. Una oportunidad así es difícil de desaprovechar.

Mejor música original

El maestro que prometió el mar

La paradoja de Antares

La sociedad de la nieve

Robot Dreams

Saben aquell

Quién debería ganar: Hay dos posibilidades. Por un lado, es muy jugoso premiar a Michael Giacchino por 'La sociedad de la nieve', pero, por otro, quizá la Academia prefiera premiar a un español como Alfonso de Villalonga por su estupenda 'Robot Dreams'. Hay muchísimas dudas aquí, pero personalmente el corazón me dice que va a ser el primero (de muchos) de 'La sociedad de la nieve'.

Mejor sonido

20.000 especies de abejas

CampeoneX

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Quién debería ganar: Es otra categoría difícil, pero a priori debería ganar Bayona por 'La sociedad de la nieve', rodada en Sierra Nevada al aire libre y que nos transporta inmediatamente a aquellos momentos, con un montaje de sonido espectacular en cada terrorífica y claustrofóbica escena de acción.

Mejores efectos especiales

20.000 especies de abejas

La ermita

La sociedad de la nieve

Tin & Tina

Valle de sombras

Quién debería ganar: No creo que haya ninguna duda. 'La sociedad de la nieve' no es ya la rival a batir, sino la única que realmente está a otro nivel.

Mejor dirección de producción

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Valle de sombras

Quién debería ganar: Este es uno de esos premios extraños, que nadie sabe exactamente cómo premiar sin haber estado en el rodaje en sí. Normalmente se utiliza o bien para aumentar la saca de premios de la película ganadora o para dar un premio de consolación. En este caso creo que pueden tirar por lo segundo y darle a '20.000 especies de abejas' una merecida palmada en la espalda.

Mejor maquillaje y peluquería

20.000 especies de abejas

La sociedad de la nieve

La ternura

Saben aquell

Valle de sombras

Quién debería ganar: Una vez más, los premios técnicos, todos, tienen el nombre de Bayona, aunque en este caso es posible que 'Saben aquell', con ese Eugenio prácticamente revivido ante nuestros ojos, tenga posibilidades de hacerle sombra. Vamos a poner 'La sociedad de la nieve' pero con muchas dudas.

Mejor diseño de vestuario

20.000 especies de abejas

El maestro que prometió el mar

La contadora de películas

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Quién debería ganar: En este caso me inclino por ese más que resultón y medido al dedillo retorno a los años 60 y los 80 de 'Saben aquell', aunque con mucho ojo para 'La contadora de películas', que consigue transportarnos directamente a ese pueblo minero en Atacama a mediados de los años 60 con cientos de vestidos y trajes humildes preparados para tal ocasión. Podrían ir a lo fácil y aumentar el conteo de Bayona, pero en este caso no creo que destaque especialmente por su vestuario.

Mejor dirección de arte

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La contadora de películas

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Quién debería ganar: En el caso de la mejor dirección artística creo que, una vez más, el premio debería ir para 'La sociedad de la nieve', en la que hasta el más mínimo detalle está cuidado y medido al dedillo. Cuidado, eso sí, con 'Cerrar los ojos', cuya sobriedad marcada pero única puede conquistar a los Académicos.

Mejor montaje

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Mamacruz

Robot Dreams

Quién debería ganar: ¿Habéis visto el accidente de 'La sociedad de la nieve'? Si no mueve a los suficientes académicos, quizá sea el momento de que 'Cerrar los ojos' haga su aparición con una narrativa que se quedaría muy aguada sin un montaje casi perfecto, onírico y que no teme pausar y acelerar en los momentos adecuados. En todo caso, todo apunta a que estará entre las dos.

Mejor dirección de fotografía

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Un amor

Una noche con Adela

Quién debería ganar: En este caso, y por bien que esté, creo que 'La sociedad de la nieve' se va a hacer a un lado para votar a 'Cerrar los ojos', que tiene una fotografía parca pero perfecta para la historia que está contando y que supondría un galardón más para un Erice al que los académicos quieren ver triunfando de alguna manera esa noche. Y no perdamos de vista '20.000 especies de abejas', que es posible que rasque algún premio extra por aquí.

Mejor guión adaptado

Albert Val (El maestro que prometió el mar)

Bernat Vilaplana, J.A. Bayona, Jaime Marques-Olarreaga y Nicolás Casariego (La sociedad de la nieve)

Pablo Berger (Robot Dreams)

Albert Espinosa, David Trueba (Saben aquell)

Isabel Coixet y Laura Ferrero (Un amor)

Quién debería ganar: Si dependiese de mí, sería para Pablo Berger, que ha convertido un cómic entretenido en una obra de arte muda, pero es probable que coja el camino de Albert Espinosa y David Trueba por 'Saben aquell', que consigue insuflar aún más alma en la novela original de Gerard Jofra, seleccionando y ampliando el mundo de Eugenio a la perfección.

Mejor guión original

Estibaliz Urresola (20.000 especies de abejas)

Michel Gaztambide y Víctor Erice (Cerrar los ojos)

Alejandro Marín y Carmen Garrido (Te estoy amando locamente)

Félix Viscarret (Una vida no tan simple)

Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez (Upon Entry)

Quién debería ganar: Me encantaría un reconocimiento a la estupenda 'Upon entry', pero todo apunta a que va a estar entre 'Cerrar los ojos' y '20.000 especies de abejas'. El problema de la cinta de Urresola es que se estrenó demasiado pronto y los académicos pueden haber olvidado su pulcro y muy emotivo guion, una especie de cara B del "retorno al pueblo" que nos han vendido durante años en el cine español. Si tuviera que apostar, lo haría por Víctor Erice: de nuevo, los Goya no quieren perderse la imagen del director subiendo a recoger su galardón y sufragar con él la deuda que tienen desde hace años.

Mejor actriz revelación

Xinyi Ye (Chinas)

Yeju Ji (Chinas)

Clàudia Malagelada (Creatura)

Sara Becker (La contadora de películas)

Janet Novás (O corno)

Quien debería ganar: A priori, Janet Novás debería irse con el premio a casa por 'O Corno', la vencedora en San Sebastián en la que ella era, sin duda, el alma de toda la cinta. Quizá Sara Becker pueda acercarse, pero 'La contadora de películas' no ha causado la pasión que sí ha causado, al menos entre la crítica especializada, la película de Jaione Camborda.

Mejor actor revelación

Brianeitor (Campeonex)

Julio Hu Chen (Chinas)

Matías Recalt (La sociedad de la nieve)

La Dani (Te estoy amando locamente)

Omar Banana (Te estoy amando locamente)

Quién debería ganar: En este caso, el público ha hablado muy a favor de Omar Banana en 'Te estoy amando locamente', pero la Academia tiene que decidir: Matías Recalt hace igualmente un gran papel en 'La sociedad de la nieve' y, años después de la victoria de Jesús Vidal, sería bonito coronar a Brianeitor como símbolo de 'Campeonex'. Si hay que elegir, tomo el riesgo de Omar Banana, a sabiendas de que es una opción arriesgada.

Mejor actriz de reparto

Ane Gabarain (20.000 especies de abejas)

Itziar Lazcano, (20.000 especies de abejas)

Clara Segura (Creatura)

Ana Torrent (Cerrar los ojos)

Luisa Gavasa (El maestro que prometió el mar)

Quién debería ganar: Me parecería rarísimo, francamente, que Ana Torrent no subiera a recoger el premio por 'Cerrar los ojos', por bien que estén el resto de interpretaciones. Ha sido alabada de manera constante y sería un momentazo tremendo.

Mejor actor de reparto

Martxelo Rubio (20.000 especies de abejas)

Juan Carlos Vellido (Bajo terapia)

Jose Coronado (Cerrar los ojos)

Álex Brendemühl (Creatura)

Hugo Silva (Un amor)

Quién debería ganar: Y 'Cerrar los ojos' contemplaría la dupla con José Coronado, que hace uno de los grandes papeles del año en una película que apetece premiar. Personalmente quiero romper una lanza por Hugo Silva en 'Un amor', sin duda el más brillante de todo el reparto, y ese Álex Brendemühl absolutamente magnífico en 'Creatura': otro año, ambos serían más que dignos ganadores. Pero no este.

Mejor actriz

Patricia López Arnaiz (20.000 especies de abejas)

María Vázquez (Matria)

Malena Alterio (Que nadie duerma)

Carolina Yuste (Saben aquell)

Laia Costa (Un amor)

Quién debería ganar: A falta de las dos verdaderas estrellas que podrían ganar aquí (Sofía Otero por '20.000 especies de abejas' y Elena Martín por 'Creatura'), me decanto por una Malena Alterio para la que todo han sido hurras desde que 'Que nadie duerma' se estrenó. Ninguna, de todas maneras, está fuera de la carrera, desde una fabulosa Laia Costa hasta una más comedida Patricia López Arnaiz: gane quien gane, no habrá sorpresas porque todas se lo merecen.

Mejor actor

Manolo Solo (Cerrar los ojos)

Enric Auquer (El maestro que prometió el mar)

David Verdaguer (Saben aquell)

Hovik Keuchkerian (Un amor)

Alberto Ammann (Upon Entry)

Quién debería ganar: Por mucho que David Verdaguer clave su papel en 'Saben aquell', hace tiempo que la industria española tiene una cuenta pendiente con Manolo Solo, que ganó el Goya en 2016 a mejor actor de reparto y ahora merece tener el principal en su casa por un papel complicado pero extremadamente bien salvado en 'Cerrar los ojos'. Mucho ojo a ese Hovik Keuchkerian que se llevó el galardón en San Sebastián y que consigue bordar los duros matices de su personaje en 'Un amor'. Las espadas están en todo lo alto.

Mejor dirección novel

Estibaliz Urresola Solaguren (20.000 especies de abejas)

Itsaso Arana (Las chicas están bien)

Álvaro Gago (Matria)

Alejandro Marín (Te estoy amando locamente)

Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez (Upon Entry)

Quién debería ganar: Aquí creo que no hay ninguna duda. Estíbaliz Urresola ha conseguido una película fabulosa con '20.000 especies de abejas' y, siendo la película más nominada del año, sería terriblemente extraño que se viese superada por cualquiera de las otras cuatro. No es que no se lo merezcan, claro, es el simple juego de la temporada de premios.

Mejor dirección

Víctor Erice (Cerrar los ojos)

Elena Martín (Creatura)

J.A. Bayona (La sociedad de la nieve)

David Trueba (Saben aquell)

Isabel Coixet (Un amor)

Quién debería ganar: ¿Víctor Erice o J. A. Bayona? El director de 'La sociedad de la nieve' ya tiene tres premios en su estantería y se ha convertido en nuestro director más internacional, ese que nos va a representar en los Premios Óscar... pero Víctor Erice es uno de los directores más respetados en todo el mundo. Además, 'El espíritu de la colmena', 'El sur' y 'El sol del membrillo' son obras cumbre de nuestra filmografía. Si tuviera que escoger, creo que los académicos no van a resistirse a ver a Víctor Erice recogiendo su merecidísimo Goya a mejor director.

Mejor película

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Un amor

Quién debería ganar: ¿Se va a atrever la Academia española a darle el premio a una película de Netflix por fin? ¿O, por el contrario, va a decantarse por la más nominada? ¿Es el momento de que Víctor Erice culmine su retorno al cine español con una fiesta dedicada a él por todo lo alto? Puede pasar cualquier cosa, pero teniendo en cuenta la proximidad y las buenas críticas que está recibiendo justo en el momento de la votación, voy a inclinarme, muy ligeramente, porque 'La sociedad de la nieve' va a imponerse pese a no conseguir ningún Goya fuera de los técnicos. Eso sí: cualquiera de las nominadas sería una justísima ganadora.