El espectáculo de ciencia ficción más palomitero, una de las mejores películas bélicas de la historia y la obra cumbre del Dogma: 3 clásicos modernos del cine para ver en streaming por su 25 aniversario

La vida pasa a un ritmo inexorable y vemos pasar los años con una rapidez que quizá en su momento nunca vimos posible. Por ello, varios títulos que nos conquistaron en su momento también celebran sus respectivos aniversarios y en la dosis de recomendaciones para ver en streaming de hoy he querido centrarse en 3 grandes películas que celebran actualmente su 25 aniversario.

'Armageddon'

Dirección: Michael Bay. Reparto: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Ben Affleck, Will Patton, Peter Stormare, Keith David, Steve Buscemi

Algo que tenía claro era que quería incluir algo de ciencia ficción, pero es que tanto 'El show de Truman' como 'Dark City' y 'The Faculty' no están actualmente disponibles dentro del catálogo de ninguna plataforma de streaming, por lo que me he decantado por una película conocida por todos y vista por la gran mayoría. Que eso no quite que estemos ante un espectáculo palomitero de primer orden que tiene un encanto especial por el que seguramente no sea el único que vuelve a ella cada cierto tiempo. ¿Absurda? Muchísimo, pero también hiperentretenida.

Puedes verla en Disney+

'Celebración' ('Festen')

Dirección: Thomas Vinterberg. Reparto: Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, Thomas Bo Larsen, Paprika Steen, Birthe Neumann, Trine Dyrholm

El movimiento Dogma hizo mucho ruido a finales de los años 90 y yo tengo muy claro que lo mejor que nos dio fue esta comedia negra como el alma de Freddy Krueger que también fue para muchos su primera toma de contacto con el cine de Thomas Vinterberg ('Otra ronda'). Una reunión familiar que se complica hasta límites insospechados es la base que saca todo el partido a las limitaciones técnicas del Dogma, hasta el punto de que se convierte en un factor que añade más verosimilitud a lo que propone.

Puedes verla en Mubi

'Salvar al soldado Ryan' ('Saving Private Ryan')

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Tom Hanks, Edward Burns, Matt Damon, Tom Sizemore, Jeremy Davies, Vin Diesel, Adam Goldberg, Barry Pepper

Si Christopher Nolan demostró que el cine adulto puede arrasar en 2023, fue Steven Spielberg quien lo hizo hace 25 años con una cinta que se convirtió en el segundo estreno más taquillero de 1998. Recordada sobre todo por esa apabullante primera media hora inicial y encumbrada por muchos como una de las mejores películas bélicas de todos los tiempos, 'Salvar al soldado Ryan' es una obra imprescindible que cualquier amante del cine debería ver al menos una vez en su vida. Y no me olvido de que 'La delgada línea roja' se estrenó ese mismo año, pero yo me quedo antes, aunque no sea por mucho, con 'Salvar al soldado Ryan'.

Puedes verla en Netflix

