El regreso de una mítica saga de aventuras y ciencia ficción, uno de los mejores westerns de Kevin Costner y más. 11 estrenos imprescindibles de cine en casa de octubre de 2025

En Espinof no podíamos permitir que otro mes llegase a su final sin hacer un repaso a los lanzamientos más destacados en formato físico. De hecho, en octubre de 2025 hay tantos que he tenido que aumentar la lista de forma excepcional a 11 estrenos imprescindibles de cine en casa de octubre de 2025.

Además, os recuerdo que tenéis análisis individuales tanto al steelbook de 'Superman' como a la edición en caja metálica de 'The Rocky Horror Picture Show' como complemento a los 11 títulos que encontraréis un poco más abajo.

Antes de entrar en materia, me gustaría destacar que a lo largo de estas semanas también se han lanzado otros títulos muy a tener en cuenta como el pack limitado de la saga 'Pesadilla en Elm Street' que ya está agotadísimo, el debut en 4K de 'Terroríficamente muertos' (26,99 euros), '1997: Rescate en Nueva York' (26,99 euros), 'F1: La película' (26,99 euros), el gran éxito de Brad Pitt, o 'A Working Man' (26,95 euros), el último thriller de acción de Jason Statham. Sin más que añadir, vamos con las elegidas.

'El juego de la sospecha', steelbook en UHD

Una de las comedias más divertidas de los años 80 debuta en 4K en nuestro país con una preciosa edición en caja metálica. La única pega es que al no haberse editado en blu-ray en su momento, no se incluye en ese formato. Tampoco es que perdamos extras, pues esos solamente estaban en la edición especial lanzada por Shout Factory en España y que en ningún caso iban a aparecer aquí. Por 32,99 euros será vuestra -o 26,99 si os sirve con la edición sencilla-.

Crítica de 'El juego de la sospecha'

'Elio', steelbook en blu-ray

El mayor fracaso de la historia de Pixar quizá no merecía un destino tan aciago en salas, pero ahora tiene una nueva oportunidad para lucirse en formato físico. Se mantiene la incomprensible política de no lanzar estas películas en UHD en nuestro país, pero al menos no se pierden extras por el camino, donde sobresalen las escenas eliminadas -si tenéis curiosidad, podéis verlas online aquí-. Eso sí, no esperéis verlas todas igual de acabadas que lo que se incluyó en la película. Os costará 25,99 euros, bajando el precio hasta los 21,99 euros en el caso de que os sirva la edición sencilla.

Crítica de 'Elio'

'Ghost in the Shell', edición coleccionista

Uno de los animes más aclamados de todos los tiempos llega ahora en una edición coleccionista que incluye la película tanto en UHD como en blu-ray, además de unos cuantos añadidos físicos. Todo ello resguardado en una caja rígida de cartón muy mejorada respecto a la utilizada hace apenas unos meses en el caso de 'Donnie Darko'.

En su contra tiene que queda un poco feo incluir una caja con la película en UHD y otro para el blu-ray en lugar de optar por algo más exclusivo como un digipack o un steelbook. A cambio, Selecta se lo ha currado con una buena cantidad de extras -personalmente me quedo con los audicomentarios por encima del resto- y esos contenidos físicos, en especial el storyboard o el libreto de 20 páginas con buena información sobre la película, como el hecho de que Mamoru Oshii buscó dar una dosis extra de veracidad a través de las armas utilizadas. Os costará 59,99 euros

Crítica de 'Ghost in the Shell'

'Jurassic World: El renacer', steelbook en UHD

La saga jurásica regresó con una nueva aventura que se queda lejos de la emblemática 'Parque Jurásico', pero que tuvo una gran acogida en taquilla. Ahora llega a casa con dos ediciones en caja metálica para que cada cual elija la que prefiera, si la más tradicional con el logo de la saga o por la que me he decantado que recupera uno de los carteles promocionales y lo amplía de forma brillante una vez abres el estuche. Atención también al detalle de que se incluya el logo en pequeñito y con relieve. Un buen toque para una película cuidada con mimo en el apartado audiovisual

Además, 'Jurassic World: El renacer' también llega acompañada de varios extras destacables, desde un amplío Cómo se hizo de casi una hora de duración repasando diferentes aspectos de la película, desde su génesis hasta el diseño de las criaturas. Está dividido en seis partes, permitiendo además ver por separado la que más te interese.

Además, la edición en formato físico sorprende con la inclusión de dos audiocomentarios. El director Gareth Edwards participa en ambos, centrándose en uno en aspectos más técnicos y de ambientación, mientras que el otro da más importancia al rodaje y el uso de los efectos visuales para conseguir el efecto buscado, hasta el punto de que se orientó el storyboard de cara al uso posterior de VFX.

Por 34,95 euros podréis sumarla a vuestra colección.

Crítica de 'Jurassic World: El renacer'

'Los 4 fantásticos: Primeros pasos', steelbook en UHD

La película más taquillera de Marvel en 2025 llega ahora en 4K en una edición muy vistosa, pues el diseño utilizado resulta muy llamativo -bien bonito por fuera, pero es que además también destaca la parte interior- y además encaja con la propia naturaleza de esta divertida aventura de ciencia ficción. Así da gusto coleccionar.

Por otro lado, los extras dejan la sensación de ser un poco exiguos, algo habitual en las películas del MCU desde que Disney se hizo con ellas. Lo más destacable son un puñado de escenas eliminadas -aquí podéis ver una- y el audocomentario a cargo del director Matt Shakman y la diseñadora de producción Kasra Farahani, donde destaca todo lo relacionado con la creación de ese universo estilo años 50 en el que transcurre la función. Por 34,99 euros será vuestra.

Crítica de 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos'

'Megan 2.0', steelbook en UHD

Una secuela muy mamarracha de uno de los grandes fenómenos del cine de terror de los últimos años. El hecho de atreverse a ser diferente a su predecesora provocó cierto rechazo en parte del público, pero yo lo agradecí bastante, que estoy cansado de las secuelas que son más de lo mismo.

Por desgracia, en esta ocasión no tengo en mi colección la edición en caja metálica de la primera entrega para poder hacer comparaciones más directas, pero es evidente que se ha tenido en cuenta la continuidad al utilizarse una gama de colores similar.

Además de lo bien que se y oye -en esto último especialmente la pista en versión original en Dolby Atmos-, llama la atención que se incluye un montaje extendido más generoso en violencia, pero tampoco esperéis nada revolucionario -aquí tenéis una buena comparativa de los cambios que hay-. Por lo demás, featurettes de esas con poca sustancia, con la pega añadida de que no están subtitulados en español. Por 34,95 euros será vuestra.

Crítica de 'Megan 2.0'

'Misión Imposible: Sentencia final', steelbook en UHD

Salvo sorpresa de última hora, la película que sirve como despedida para Ethan Hunt, el personaje más importante de toda la carrera de Tom Cruise. Es cierto que es una entrega inferior a las anteriores, pero sigue siendo un buen entretenimiento que se merecía una edición en caja metálica a la altura.

Apabullante en el apartado audiovisual, hasta el punto de que cuesta creer que alguna vez vaya a verse mejor que aquí, también es muy generosa en los extras. Sí que echo en un falta un extenso cómo se hizo, pero ese vacío se compensa con dos audiocomentarios con un enfoque muy distinto.

Por un lado el director Christopher McQuarrie junto al propio Cruise, quien ofrece algunos apuntes muy interesantes sobre su aportación en las escenas de acción. Por otro, el propio McQuarrie se centra en aspectos más técnicos acompañado del montador Eddie Hamilton y de la asistende dirección Mary Boulding. Tendréis que pagar 34,99 euros para haceros con ella.

Crítica de 'Misión Imposible: Sentencia final'

'Sé lo que hicisteis el último verano', steelbook en UHD

La estimable secuela de uno de los slashers más famosos de los años 90 se merecía un steelbook para hacer compañía a la reciente edición en caja metálica de la película original. A continuación os dejo también una imagen de cómo se ven juntos para que podáis haceros una idea mejor de lo que esperar de ella.

La versión en UHD de la nueva 'Sé lo que hicisteis el último' tiene una calidad audiovisual excelente, pero flaquea un poco en lo referente a los extras, ya que no hay nada que destaque especialmente, ni siquiera de 4 escenas eliminadas o extendidas respecto a lo que vimos en el montaje final. Lo que sí llama la atención es que en esta ocasión Sony haya decidido eliminar el disco en blu-ray, algo que los coleccionistas que todavía no hayan dado el salto al 4K pero vayan allanando el camino tendrán que tener en cuenta. Por 29,95 euros será vuestra

Crítica de 'Sé lo que hicisteis el último verano'

'Silverado', steelbook en UHD

Este año se celebra el 40 aniversario del estreno de este emblemático western que sigue siendo uno de los mejores de la filmografía de Kevin Costner. De hecho, su interpretación como Jake fue el primer gran impulso en su carrera, pero no esperéis verle aquí siendo el gran protagonista de la función.

Ahora Sony ha aprovecha la efeméride para lanzar un precioso steelbook que utiliza para su diseño el cartel original de cines, reforzando así la idea de que estamos ante una de esas películas que ya no se hacen. A eso hay que sumarle lo realmente importante: una impresionante calidad tanto de imagen como de sonido para disfrutar de ella como nunca antes. Sí se hubiese agradecido algún extra nuevo -se incluyen los ya presentes en la anterior edición en blu-ray-, pero bueno, una pega menor. Os costará 29,95 euros, si lo encontráis, porque está volando.

Crítica de 'Silverado'

'Sleepy Hollow', steelbook en UHD

Uno de los mejores trabajos de Tim Burton que algunos incluso sitúan como su última gran película -para mí ese honor pertenece a 'Big Fish'- llega al fin en UHD a nuestro país. Algo escueta en extras -perdemos el audiocomentario a cargo del propio Burton que sí estuvo en la edición americana en blu-ray- pero con un diseño muy atractivo y una gran calidad de imagen, es una compra imprescindible para sus fans. Sale a un precio de 32,99 euros, pero actualmente está agotada en todos los comercios que he consultado -en Game sí que da la opción de que la tienen disponible en alguna tienda-. Lo que sí tenéis es la versión sencilla por 26,99 euros.

Crítica de 'Sleepy Hollow'

'South Park: Más grande, más largo y sin cortes'

Este maravilloso musical animado llevaba olvidado en nuestro país desde la época del dvd, pero hemos tenido la suerte de que ahora nos llegue en 4K. Ese simple hecho ya es una de las noticias del año para los amantes del formato físico, pero hay un par de pegas. La primera es que indica en la contraportada que incluye Dolby Vision pero luego eso es falso, y además sucede algo raro durante el primer minuto. Da la sensación de que procede de otro máster muchísimo menos cuidado, seguramente consecuencia directa de que la película sea distribuida por Paramount en Estados Unidos y por Warner en el resto del mundo, y el segundo estudio no se ha esforzado lo suficiente ahí. Os costará 19,95 euros.

Mención especial: 'Sospecha'

Este clásico del cine de suspense dirigido por Alfred Hitchcock ya tuvo una edición anterior en blu-ray en nuestro país, pero lleva años descatalogada y no incluía el doblaje en castellano. Yo ya la tenía y la falta del doblaje es algo intrascendente para mí, pero seguro que muchos agradecen poder disfrutar así de ella y ahora al fin tienen la oportunidad. Os costará 17,99 euros

