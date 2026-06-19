Acaba de estrenarse en Netflix una de las comedias más simpáticas e injustamente olvidadas de Seth Rogen, años después de desaparecer de HBO

Es un momento especialmente dulce para alguien que ya se puede considerar una leyenda cómica como Seth Rogen. Entre producciones y proyectos personales está dando increíbles alegrías como ‘The Studio’, consiguiendo lamerse las decepciones de algunas joyas que pasaron desapercibidas como ‘Encurtido en el tiempo’ (’An American Pickle’).

Pez fuera de la salmuera

Estrenada en su momento por HBO Max, pero desaparecida inexplicablemente de su catálogo, esta comedia de fantasía temporal y enfrentamientos generacionales tiene a Rogen por partida doble y es muy disfrutable. Ahora regresa, por fin, a un catálogo de streaming con su estreno a través de Netflix.

Trasladado a Estados Unidos durante la década de 1920, Herschel procura proveer una vida estable para su familia en la zona rural de Nueva York. Al menos, hasta que cae atrapado en una cuba de pepinillos y se queda conservado en salmuera durante un siglo. Cuando es despertado en la actualidad, trata de conectar con su único descendiente vivo, que no podría haber salido más diferente.

Dirigida por Brandon Trost, que se encargó en el pasado de la fotografía de muchas producciones de Rogen, la película hace un interesante trazo del relato del inmigrante que se transforma en una tierna mirada a la herencia familiar gracias a su premisa fantástica. Una que transforma en agradable buddy movie donde Rogen se lanza pelotas a sí mismo.

Consigue evitar el factor a veces perezoso de tener un actor interpretando dos roles protagonistas (que se vuelve menos inspirado aún cuando se hace de gemelos), y da forma a dos perspectivas bien encontradas para generar humor de barreras generacionales. Elementos contemporáneos que luego son tratados de manera encantadora.

Hay cierta devoción por la comedia chapliniana en cómo plantea su pez fuera del agua (y de su línea temporal), incluso aunque tenga estética más moderna. Ese encanto clásico muestra cómo Rogen tiene pasión por la historia del cine cómico y lo canaliza con bastante acierto para crear un divertimento simpático.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores comedias de la historia