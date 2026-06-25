Está en Netflix, solo dura 98 minutos y ya es oficialmente uno de los thrillers de acción más vistos de la historia del servicio

Cuando pensamos en cine de acción, solemos quedarnos con los grandes blockbusters de Hollywood, pero en Europa también abundan producciones del género, mejores o peores, que combinan ritmo, tensión y espectáculo con suficiente personalidad como para mantener al espectador enganchado durante toda la proyección. La mayoría cae en el olvido salvo para los muy cafeteros, pero gracias a Netflix de vez en cuando algún título destaca. Este es el caso del largometraje que hoy os traigo: 'Ad Vitam'.

Estrenada en 2025, el thriller de acción de Rodolphe Lauga ya puede presumir de ser, oficialmente, la novena película más vista en habla no inglesa de la historia de Netflix. Un éxito mayúsculo logrado después de acumular 63,1 millones de visionados en la plataforma. Nada mal si tenemos en cuenta que no se trata de una producción con rostros muy conocidos fuera del mercado francófono, aunque su estrella, Guillaume Canet, quizá te suene por 'La Playa', aquel thriller psicológico con Leonardo DiCaprio que unió por primera vez los caminos de Danny Boyle (director) y Alex Garland (autor de la novela original) poco antes de '28 días después' y la sobresaliente 'Sunshine'.

Un exagente de élite se ve atrapado en una persecución letal

Pero ¿de qué trata 'Ad Vitam'? El largometraje nos invita a seguir la pista de un veterano de la unidad táctica y antiterrorista de élite de la Gendarmería Francesa al que le han secuestrado a su mujer después de un asalto en el que unos encapuchados irrumpen en su casa exigiéndole que revele "lo que sabe". Al negarse, los atacantes se llevan a su esposa y lo dejan inconsciente, desencadenando una investigación contrarreloj en la que deberá enfrentarse a su propio pasado para descubrir quién está detrás del ataque y por qué. La describen un poco como un cruce entre Bourne y 'Venganza', en el sentido de que hay un misterio enorme que ni el protagonista parece conocer y de que esta no deja de ser la clásica historia de un "ejército de un solo hombre" a lo Jason Statham.

No suena mal, ¿verdad? Premisa entretenida, la garantía de que la han visto muchas personas… ¿Y qué dicen las críticas? Ahí viene la parte negativa: 38% en Rotten Tomatoes y 5,9/10 en IMDb tras más de 11.000 votos. Pero como decía el compañero Mikel Zorrilla, no se puede decir que verla vaya a ser una perdida de tiempo, sigue siendo una buena propuesta palomitera para pasar una tarde de fin de semana o una noche de estas calurosas. Apenas supera la hora y media de metraje y la tienes en Netflix, a solo un par de botonazos del mando de distancia para verla.

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