Netflix tiene malas noticias para los amantes del mejor cine de ciencia ficción: se niega a estrenar en salas la nueva película de Brad Bird

Netflix siempre ha apostado por estrenar la práctica totalidad de sus películas directamente en streaming. Sin embargo, hace excepciones en casos puntuales y Brad Bird tenía esperanzas en que fuera a hacer una excepción con 'Ray Gunn', su nueva película de ciencia ficción que ha tardado la friolera de 30 años en hacer realidad. Por desgracia, Netflix se ha negado en redondo a lanzarla antes en pantalla grande.

'Ray Gunn' es un proyecto que Bird empezó a desarrollar en 1996 y que cuenta la historia del último detective humano en mundo futurista cohabitado por personas y alienígenas,, pero tuvo que dejar entonces de lado. Tras varios intentos por resucitarlo, finalmente salió adelante de la mano de Skydance Animation y Netflix.

Por lo visto, el equipo de Bird propuso a Netflix aprovechar el retraso en el estreno de la nueva adaptación de 'Las crónicas de Narnia' dirigida por Greta Gerwig para que 'Ray Gunn' ocupase ese hueco que quedó libre el 25 de noviembre de este 2026. Sin embargo, la plataforma prefirió dárselo a 'Las aventuras de Cliff Booth' ('The Adventures of Cliff Booth'), la esperada secuela de 'Érase una vez en Hollywood' ('Once Upon a Time in Hollywood') escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher.

Ahí es verdad que es casi imposible argumentar que 'Ray Gunn' merecía más verse en pantalla grande que la película protagonizada por Brad Pitt, pero es que perfectamente se podría haber buscado otra fecha, que no es nada raro que Netflix haga estrenos limitados en otras fechas. Pero en la plataforma no han querido saber nada al respecto.

Teniendo en cuenta que Bird estuvo detrás de grandes joyas del cine animado de ciencia ficción como 'El gigante de hierro' ('The Iron Giant') o 'Los increíbles' ('The Incredibles'), es una verdadera lástima que Netflix nos niegue esta oportunidad. Más aún si el propio equipo de la película insistió en ella, porque parece ser además que la película ha tenido valoraciones muy positivas en pases de prueba.

Lo curioso es que Fincher no mostró el más mínimo interés en que 'Las aventuras de Cliff Booth' se estrenase antes en cines, pero seguro que en la plataforma pensaron que era un movimiento con mucho más sentido por dos motivos: las posibilidades de la película de cara al Óscar y el hecho de que es más probable que haga buenos números en taquilla.

Por el momento se desconoce cuánto tiene pensado Netflix estrenar 'Ray Gunn', pero sí está confirmado que será en este 2026. Teniendo en cuenta la propuesta que hizo el equipo de Bird para su lanzamiento en cines, todo apunta a que su llegada a la plataforma tendrá lugar en noviembre o diciembre.

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