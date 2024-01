'La sociedad de la nieve' tiene un éxito histórico en Netflix y cierra la boca a los que se empeñan en hablar de su fracaso en cines

Uno de los temas más comentados de los últimos días fue el del supuesto fracaso de 'La sociedad de la nieve' en cines. Existen demasiados condicionantes como para hablar de la película de Juan Antonio Bayona en esos términos, pero lo que nadie va a poder poner en duda es el tremendo éxito que ha conseguido en Netflix.

'La sociedad de la nieve' arrancó su andadura en Netflix con 55,8 millones de horas reproducidas y un total estimado de 22,9 millones de visionados. En lo primero, no hay ni una sola película de lengua no inglesa que alcanzase estos datos durante su fin de semana de estreno en 2023, mientras que en lo segundo únicamente es superada por 'Nowhere', uno de los mayores triunfos de la historia de Netflix.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES PELICULAS DE LA DÉCADA (2010-2019)

Supongo que habrá quien se agarre a que la abultada duración de 'La sociedad de la nieve' justifica en parte esos datos o que son muchas las películas habladas en inglés que superan con holgura esas cifras. A cambio, su dato en horas reproducidas es prácticamente el mismo que tuvo 'El asesino' e incluso supera a 'Rebel Moon'. Y se supone que ambas costaron bastante más que la película de Bayona...

Además, 'La sociedad de la nieve' es la película número 1 de Netflix sin importar el idioma durante la semana del 1 al 7 de enero, también alcanzó el número 1 en 43 países, incluyendo a Estados Unidos, donde su popularidad ha ido creciendo con el paso de los días.

Eso sí, a 'La sociedad de la nieve' se le ha escapado el récord del mejor estreno de una película de habla no inglesa de Netflix. Ese honor sigue en manos de 'Trol', una película de la que la plataforma ya ha anunciado una secuela.