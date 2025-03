Últimos 3 días para ver Netflix la trotona película de ciencia ficción con viajes en el tiempo que precipitó el final de todo un universo cinematográfico

El futuro del cine de superhéroes va a depender bastante de si James Gunn puede salirse con la suya en su reinicio del universo compartido con ‘Superman’. Una oportunidad de refrescarse, esta vez aparentemente de verdad, después de varias intentonas que han terminado siendo más la tumba del Universo Extendido de DC que su necesaria reinvención, con películas como ‘Flash’ de ejemplos notorios.

Cambiar el pasado, siempre mala idea

La película de Andy Muschietti con el superhéroe más veloz, interpretado aquí en varias versiones por Ezra Miller, fue un notorio fracaso en cines a pesar de la voluntad por intentar convertirla en un evento transformador. Una entretenida aventura de ciencia ficción con viajes en el tiempo que puedes ver en Netflix por tiempo limitado, ya que el 15 de marzo es el último día que seguirá en la plataforma (seguirá, eso sí, en Max).

Intentando compatibilizar sus quehaceres como miembro de la Liga de la justicia y su necesidad de sacar a su padre de la cárcel por la muerte de su madre de la que cree que no es responsable, Barry Allen se encuentra en una encrucijada. Experimentando con su habilidad para retroceder en el tiempo empleando su velocidad extrema, llega al pasado para intentar salvar a su madre. Pero sus acciones tendrán una serie de implicaciones tremendas para su universo y todos los colindantes.

Una película así contaba con todos los ingredientes para ser un puro festival de la nostalgia en torno a la exhibición de iteraciones previas de personajes que son parte de un catálogo de un estudio, al estilo de ‘Spider-Man: No Way Home’ pero yendo más lejos rescatando a Michael Keaton como Batman. No se aleja demasiado de ello, pero a cambio sí que consigue un entretenimiento más festivo en el proceso.

Empleando un humor alocado en la onda de un Robert Zemeckis clásico, aunque también tirando de efectos digitales aberrante al estilo de un Zemeckis moderno, ‘Flash’ consigue en su mayor parte ser un divertimento donde a ratos asoma un sentimiento genuino por su propia historia. Hechuras ligeramente clásicas dentro de un artefacto que intenta no despeñarse junto al resto de su propio universo.

El DC Extendido estaba ya en la recta de salida, y el fracaso comercial y en parte crítico de esta película precipitaron el final. Incluso siendo un poco más destacable y hasta disfrutable que muchos estrenos superheroicos recientes de Warner (e incluso de Marvel). Se encontraba en una situación difícil de remontar, pero uno puede imaginar lo fresca que hubiera podido resultar si le hubieran dejado ser puro ludismo.

