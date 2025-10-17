Estas fueron las 11 series europeas más vistas en streaming en 2024. 9 de ellas son españolas

No, no es tu imaginación. Con esto de la globalización de la televisión a través del streaming cada vez se producen y se estrenan más series españolas que, además, encuentran su buen trozo de pastel en una industria dominada, cómo no, por Estados Unidos. Aún así la producción europea está bastante presente en los catálogos de nuestras plataformas favoritas.

Y es que prácticamente no hay semana que alguna de las series o películas producidas, por ejemplo en España se cuelen en los tops 10 de las plataformas. Sin ir más lejos, hace no mucho hablábamos de cómo las telenovelas rinden especialmente bien.

Marca España

De hecho, en España es el país donde más se ve contenido nacional en estas plataformas (19 %), frente a un 8% de contenido patrio y un 52% de producciones estadounidenses. Pero también se exporta bastante bien, sobre todo en Latinoamérica.

Datos que vienen del informe The European Media Industry Outlook que publicó recientemente la Comisión europea. Según estos datos, las producciones de países de la Unión Europea representan el 20% de todos los títulos disponibles en plataformas. Sin embargo, los espectadores solo dedican un 16% del tiempo a verlas.

Claro, con esta pequeña diferencia, a las producciones europeas (entiéndase de la UE) todavía les queda mucho camino en una industria en la que en el top 10 de series más vistas en SVOD en 2024 hay 8 series producidas o coproducidas (normalmente con Reino Unido) por Estados Unidos. La única presencia europea es la de 'Berlín', la precuela de 'La casa de papel', en el puesto 6.

Lo más visto en streaming en 2024

A continuación los títulos europeos más vistos en SVOD en 2024. Entre corchetes, el puesto global.

Y en cine nos encontramos con algo parecido. Las únicas presencias europeas en el top 10 son 'La sociedad de la nieve' y la francesa 'En las profundidades del Sena', ambas en Netflix. Aquí el top de películas europeas está relativamente más repartida. De las 12 películas europeas más vistas en streaming, "tan solo" cinco fueron producciones o coproducciones españolas:

En Espinof | Las mejores series de 2025 hasta ahora

En Espinof | Las mejores películas de 2025 hasta ahora