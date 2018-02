La gente apuesta más por ‘El bebé jefazo’ que por ‘Dunkerque’ de cara a los Óscar

Los Oscar 2018 están, como quien dice, a la vuelta de la esquina, y puede que el gran fin de fiesta de esta temporada de premios sea el más previsible de los últimos años. La culpa la tiene la falta de sorpresa en cuanto a resultados se refiere de las últimas grandes citas como los BAFTA, los Globos de Oro o los Critic's Choice, donde la mayoría de intérpretes, largometrajes y directores han reafirmado sus indiscutibles éxitos ceremonia tras ceremonia.

Esto se ha visto reflejado en las cuotas que las casas de apuestas están atribuyendo a cada nominado, encontrando en ocasiones verdaderos abismos entre los principales candidatos a levantar la estatuilla el próximo día 4 de marzo y sus competidores directos. Es por esto que, para todos los valientes que se animen a jugarse unos cuantos euros, hemos decidido recopilar información sobre las principales categorías de los Oscars 2018 para que sepáis cómo están los pronósticos y en qué medida podríais beneficiaros en caso de una —improbable— sorpresa.

Mejor película

Tanto los analistas de GoldDerby como las casas de apuestas online que hemos consultado coinciden a la hora de situar 'Tres anuncios en las afueras' como la principal candidata para alzarse con la estatuilla. La probabilidad de 13/10 que indican los primeros encaja con los 1.83€ por cada euro apostado que reportaría en Betfair y los 1.81€ de 888sport, los 1.80€ de William Hill o los 1.72€ de Bet365.

Pisando los talones al filme de Martin McDonagh se encuentra 'La forma del agua', con unas probabilidades de 20/10 según GoldDerby. Apostar un euro por la película de Guillermo del Toro nos haría ganar 2.75€ en 888sport, 2.62€ en William Hill o 2.50€ en Betfair y Bet365.

La diferencia entre ambas nominadas con la tercera candidata es más notable, situándose 'Lady Bird' como la siguiente opción con unas cuotas que oscilan entre los 13 y los 10 euros. Parece que, por mucho que haya obtenido una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes, el debut en la dirección de Greta Gerwig no inspira la suficiente confianza a los apostantes. Del mismo modo, otro de los filmes más celebrados del año, 'Dunkerque', pierde el apoyo popular, pagándose su triunfo con cifras que rondan los 36 euros.

Aunque, si sois de los que suelen pensar aquello de "aquí hemos venido a jugar", siempre podéis optar por 'El instante más oscuro', cuya victoria se premia con 201€ por euro apostado en Betfair y Bet365. No cabe duda de que se estila más utilizar frases falsas de Winston Churchill en conversaciones que dar un voto de confianza al largometraje de Joe Wright.

Mejor director

En el caso del Oscar a mejor director no hay lugar a dudas: Guillermo del Toro ha esquivado todas las acusaciones de plagio vertidas sobre 'La forma del agua' y tiene todas las de ganar, pronosticando GoldDerby su victoria con una probabilidad de 1/10 y oscilando las cuotas en casas de apuestas entre los 1.07€ de Betfair y los 1.10€ de 888Sport. Siguiendo al mexicano, estaría Christopher Nolan, cuya victoria daría a los apostantes entre 7 y 8 euros por euro apostado.

Si sois lo suficientemente valientes y confiáis en que Jordan Peele pueda hacerse con el galardón por su trabajo en 'Déjame salir', con tan sólo un euro podríais llegar a embolsaros 51 en William Hill y Bet Stars.

Mejor actor

La categoría de mejor actor está aún más cantada si cabe. Según los pronósticos, Gary Oldman saldría a recoger el Oscar por su interpretación en 'El instante más oscuro' con unas probabilidades de 2/13, y con unas irrisorias cuotas que van de los 1.02€ a los 1.04€.

En segunda posición, con una cuota de 17€ en Bet365 se sitúa Daniel Kaluuya, seguido de Daniel Day-Lewis, con cuotas entre los 26€ y los 21€, y de Thimotee Chalamet, cuyas cuotas van de los 29€ a los 17€. En último lugar, la victoria de Denzel Washington —el peor situado de los cinco contendientes, con unos pronósticos en GoldDerby de 100/1—, se paga en este momento con una cuota de 81€ por euro apostado.

Mejor actriz

De nuevo, parece que no hay lugar alguno para la sorpresa en cuanto al Oscar a mejor actriz se refiere. Con un pronóstico de 2/13 según GoldDerby, Frances McDormand se llevaría el gato al agua, oscilando la cuota en casas de apuestas entre los 1.08€ de William Hill y los 1.04€ de Bet365.

Siguiendo a la protagonista de 'Tres anuncios en las afueras' se encuentra Saoirse Ronan, cuya improbable victoria — se pronostica con un 18/1— se paga con cuotas que varían entre los 13€ de Bet365 y 888sport, y los 10€ de William Hill. Cerrando la lista, Meryl Streep reportaría unas ganancias de 76€ por cada euro invertido a los que apostasen por su victoria en Bet Stars.

Mejor actor/actriz de reparto

Más de lo mismo sucede en las categorías que premian a los mejores actores y actrices de reparto de la temporada, coronando el apartado masculino un Sam Rockwell con todas las de ganar, unas probabilidades de 2/11 y unas cuotas en casas de apuestas que rondan los 1.1€. Willem Dafoe se situaría como el segundo candidato con más opciones de alzarse con el Oscar, con un pronóstico de 10/1 y unas cuotas de en torno a los 6€ por euro invertido.

En cuanto al sector femenino, Allison Janney tendría el triunfo asegurado por su fantástica labor en 'Yo, Tonya', con una probabilidad de ganar la estatuilla a mejor actriz secundaria de 2/7 y unas cuotas de 1.12€. La sigue a cierta distancia **Laurie Metcalf, cuya victoria se premia con cantidades que colindan los 5€* en la mayoría de casas de apuestas.

Mejor película de animación

En lo que respecta a la categoría de mejor película de animación, tampoco hay debate que valga. Tanto casas de apuestas como GoldDerby dan como rotunda ganadora a la 'Coco' del estudio de animación Pixar con un pronóstico de 1/10 y unas cuotas irrisorias que rondan los 1.04€. A un abismo de distancia la sigue 'El pan de la guerra', cuyo triunfo se paga con 13€ en Betfair. Más lejos se sitúa 'El bebé jefazo', cuya victoria se paga con 26€ por cada euro invertido, quedando en última posición 'Ferdinand', con una cuota de 51€ en la misma casa.

Mejor guión/guión adaptado

Mucho ojo con los Oscars que premian a los mejores libretos de la temporada, porque mientras el galardón a mejor guión adaptado parece estar destinado a ir, sin duda, a 'Call Me by Your Name' —con cuotas que rondan el euro en caso de victoria—, parece que hay esperanza para tener un poco de emoción en cuanto a los guiones originales.

Aunque 'Déjame salir' sea la gran favorita para los analistas de GoldDerby —con un pronóstico de 11/10—, los libretos de 'Tres anuncios en las afueras' y 'Lady Bird' siguen muy de cerca el trabajo de Jordan Peele con unas probabilidades de victoria de 8/5 y 17/2 respectivamente. Las casas de apuestas coinciden, con unas cuotas de 2.25€ para el filme de terror —por mucho que haya sido catalogado como comedia—, 2.5€ para la cinta de Martin McDonagh, y 4€ para el filme de Greta Gerwig —todas ellas en Betfair—.