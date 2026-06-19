26 años después, 'El Grinch' prepara su secuela. Jim Carrey y Ron Howard ya preparan la nueva versión de la película anti-navideña por excelencia

¿Puede un vídeo viral de cinco segundos llevar a la producción de una película? Normalmente no, a no ser que la opinión pública se volcara con ese vídeo. Hace unos años, alguien preguntó a Jim Carrey en una alfombra roja si aún podía hacer del Grinch, e inmediatamente este transformó su cara para convertir su sonrisa en la del monstruo. Todo el mundo lo adoró, se convirtió en meme, se empezó a decir que aún podría hacer una secuela... Y aquí hemos llegado, 26 años después de la película original.

Eres malo, Mr. Grinch

Según Variety, tanto Jim Carrey como el director de la película original, Ron Howard, están trabajando en una secuela de 'El Grinch', aunque aún no hay nada definido y (vale la pena subrayarlo) podría no llegar a hacerse. Sí se sabe que tendrá un guion escrito por Alec Berg ('Seinfeld', 'Barry', 'Silicon Vallley'), junto con Jeff Schaffer ('Bruno', 'Curb your enthusiasm') y David Mandel ('Seinfeld', 'Veep').

Lo que tienen los tres guionistas en común, aparte de haber trabajado con Larry David, es haber participado en 'El Gato', otra película basada en los libros del Dr. Seuss que no gustó a nadie. Con suerte, esta se la tomaran de otra manera. Por su parte, Jim Carrey lleva desde 2020 dedicándose en cuerpo y alma tan solo a hacer 'Sonic' (de hecho volverá en 'Sonic 4' como Robotnik) y, aunque a veces ha declarado que podrían hacer 'El Grinch 2', nunca creímos que pudiera ponerse a ello en serio.

Lo que está bastante claro es que Carrey no está dispuesto a ponerse la tonelada de maquillaje que se puso en la película original, y ya ha declarado que prefiere utilizar medios menos artesanales como la captura de movimiento, pero que le permitan librarse de las horas diarias de sufrimiento. Después del éxito de la versión animada, que recaudó 511 millones de dólares, ¿cabe alguna duda de que van a hacer todo lo posible para que el villano navideño favorito de todos vuelva a la carga?

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