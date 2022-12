Cristina Cifuentes casi arruina el estupendo casting de 'Traitors España', el reality de HBO Max basado en 'El ueblo duerme'

A poco que os juntéis diez personas y una de esas personas sea aficionada a los juegos de mesa, seguro que habeis jugado a 'Los hombres lobo de Castronegro' (o su versión con cartas de la baraja española, 'El pueblo duerme'). Y si lo habéis hecho, ya sabéis de qué va 'Traitors España', una especie de mezcla que HBO Max está preparando entre 'El topo' y el susodicho juego en el que tres personas eliminarán todas las noches a alguien inocente, y los inocentes eliminarán a otra persona a lo largo del día siguiente, con la esperanza de que sea uno de los traidores. Si la frase "Yo no soy lobo, de verdad, ¿por qué te mentiría?" os suena, este es vuestro reality.

Un casting que es crema

En lugar de tirar por concursantes anónimos, como hizo, por ejemplo, 'Insiders', 'Traitors España' se ha decidido por un casting de personas que destacan en lo suyo pero no llegan a ser famosas. Bueno, todas menos una: por algún motivo, todos los realities españoles últimamente se empeñan en meter una política. En este caso, Cristina Cifuentes. No deja de ser irónico que al presentador de este programa, Sergio Peris-Mencheta, se le llame "máster".

Junto a Cifuentes estarán personas con cabeza que quizá os suenen de una manera u otra, y que pueden dar mucho juego si saben a lo que vienen. Porque 'Traitors España' no va a ser un reality de gente conviviendo en una casa para pegarse gritos, sino de inteligencia, perspicacia, alianzas, puñales por la espalda y eliminaciones sorpresa. Personalmente, siempre deseando que en España nos parezcamos un poquito a Estados Unidos en el mundo reality, estoy deseando ver en qué acaba esto.

Uno de los nuestros

Hay algunos nombres que destacan a la primera: Skone fue campeón de la Batalla de los Gallos en 2016 y muy querido entre la comunidad freestyler. A su lado estará Apolonia Lapiedra, antigua actriz de cine porno cuyo nombre artístico viene de Apollonia Vitelli, el personaje de 'El padrino' y que tiene en su currículum más de 300 películas (58 según Imdb, todo sea dicho). Ninguna nominada al Goya, por lo que sea.

Ya véis que cada concursante es un poco hijo de su padre y su madre. Nunca mejor dicho en el caso de Fernando Guillén Cuervo, nominado al Goya en 1995 y al que vimos por última vez en 'Servir y proteger'. No es el único actor: Rubén Ochandiano fue nominado en 2004 aunque quizá es más recordado por 'Los abrazos rotos'. Por su parte, Sandra Escacena es conocida por todos como 'Verónica'.

Es sorprendente que aparezca entre los concursantes Anna Allen, la famosa actriz que tuvo aquel escándalo photoshopeándose en los Oscar y anunciando su participación en 'The big bang theory'. Desde que 'Paquita Salas' la trajo del exilio la habíamos perdido la pista, y siempre es un placer saber de ella.

También concursarán Abril Zamora, la creadora de 'Todo lo otro' y 'Señoras del (h)ampa' además de actriz en 'La vida por delante' junto a Sophia Loren y Adrián Pino, el inefable José Ramón de 'El vecino' que es streamer de lunes a jueves con unos 1300 suscriptores. El más inesperado de todos estos es el representante de la prensa, el gran Juan Sanguino, autor de 'Generación Titanic' y 'Cómo hemos cambiado' y locutor en 'La sexta nominada'. Sobra decir con quién vamos.

Poniendo cara de póker

Acostumbrados como estamos a que vayan a estos concursos el ex de la ex de un tío de Huelva que se lío una noche con una famosa de segunda, es sorprendente ver actores, creadores, periodistas y otros perfiles tan arriesgados como estos. ¿Estamos dando un paso hacia adelante en el planteamiento del reality de gente conocida? Ya que no pueden ser anónimos, por lo menos que sean realmente buenos en lo suyo.

Es el caso de Paula Púa, cómica, presentadora, monologuista y tuitera que se hizo más conocida por formar parte de ese experimento lisérgico fabuloso que fue 'Los felices veinte'. Julio Muñoz Gijón, por su parte, fue reportero para TVE, Antena 3 y La Sexta y ahora es escritor con diez libros en su haber. Leo Margets se aleja totalmente del mundo de las letras pero no del de usar la cabeza: se trata de la mejor jugadora de póker del mundo que en 2021 se embolsó 400.000 euros en Las Vegas. Si alguien tiene que mentir a la cara, que sea ella.

Sports go sports!

También hay sitio para el deporte de la mano de Blanca Manchón, winsurfista, ganadora de dos campeonatos mundiales, participante en las Olimpiadas de Atenas y Tokio, nombrada en 2010 como la Regatista Mundial del Año. Casi nada. También estará Jaime Nava, ex jugador y capitán de la selección española de rugby que ya pasó por 'Masterchef celebrity' y 'La casa de papel'.

También intentarán encontrar a los traidores una boxeadora pura y dura, Joana Pastrana, la primera mujer de la historia en ganar el Campeonato de Europa de boxeo de peso mínimo y Ray Zapata, gimnasta que fue medalla de plata en Tokio 2020 en la prueba de suelo. Para terminar la caterva de deportistas, Jaime Astrain, actual modelo y antiguo futbolista más conocido por 'El chiringuito de jugones'.

No sé cómo lo véis, pero por una vez estoy ilusionado con un casting de celebrities. Quizá porque no sé lo que pueden dar, quizá porque creo que realmente quieren darlo todo, quizá porque al menos son personas con ganas de hacer estrategias y pensar. Lo de Cristina Cifuentes, al final, es solo una llamada para los indecisos. Tengo todas mis esperanzas puestas en 'Traitors España', que se emitirá a partir de febrero en HBO Max. A ver si hay suerte y no telecinquea.