Jet Li, sobre su rechazo a la saga de 'Matrix': "Habrían poseído mis movimientos"

La saga de 'Matrix' revolucionó el cine desde su estreno en 1999 y siempre dará que hablar. Aunque la última entrega, 'Matrix Resurrections', no fue el éxito de taquilla que se esperaba (en parte por el enfado de muchos fans que la consideran poco menos que una traición), otros devotos de la obra de las hermanas Wachowski la hemos recibido con entusiasmo y los brazos abiertos.

Se repite en cierto modo lo ocurrido con las anteriores secuelas, igualmente criticadas, 'Matrix Reloaded' y 'Matrix Revolutions'. Dos películas que podrían haber contado con otra gran estrella en su reparto, Jet Li, quien rechazó la propuesta.

Archivando movimientos

Originalmente, el personaje de Seraph había sido escrito como una mujer con la idea de que la actriz Michelle Yeoh le diese vida en pantalla. No obstante, la estrella estaba ocupada cuando debían comenzar la producción así que las Wachowski se vieron obligadas a dar un lavado de cara al personaje, cambiando su género. De este modo, el protector del Oráculo en ambas secuelas quedaba libre y lo intentaron con un Jet Li que rechazó el papel por unos motivos de lo más peculiares.

Según reveló el propio Li en una entrevista, las condiciones contractuales propuestas por Warner —que recuerdan a lo visto en la distópica 'El congreso' de Ari Folman— echaron atrás al actor y artista marcial.

"Para mí fue un conflicto comercial. Me di cuenta de que los americanos querían que rodase durante tres meses, pero que estuviese con el equipo durante nueve. Y durante seis meses, querían grabar y copiar todos mis movimientos en una librería digital. Una vez hubiese acabado la grabación, los derechos de esos movimientos hubiesen sido suyos."

En última instancia, Jet Li decidió dejar pasar la oportunidad, que terminaría aprovechando el taiwanés Collin Chou —en la imagen de arriba—, ante la simple idea de que una compañía fuese dueña de sus movimientos como si de cualquier I.P. se tratase.

"Pensé: he estado entrenando durante toda mi vida. Los artistas marciales sólo podemos envejecer y, aún así, habrían poseído [mis movimientos] como una propiedad intelectual para siempre. Así que dije que no podía hacerlo", recuerda Li.

No cabe duda de que la saga 'Matrix' fue —y sigue siendo— rompedora por muchas cosas en el género de la ciencia ficción y la acción de Hollywood, y esto incluye los modelos de producción que rozan lo distópico.

