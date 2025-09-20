"Pensaron que estaba loco, pero no es tan descabellado": Sylvester Stallone quiere hacer la precuela de 'Rambo' con IA

Sylvester Stallone atraviesa un fase muy intensa. Acaba de estrenar dos de las que posiblemente serán las peores películas de su carrera y mientras se prepara para el lanzamiento de sus memorias y el estreno de la tercera temporada de 'Tulsa King', también tiene tiempo para ser partícipe de cómo surgen nuevos proyectos inspirados en dos de sus personajes más icónicos, Rocky y Rambo. Aunque no está directamente involucrado en estas producciones, el actor no ha dudado en compartir sus impresiones y algunas ideas que tuvo para expandir estas dos sagas.

Entre memorias, precuelas y más versiones

Uno de los proyectos más sonados que ha comentado es la película 'John Rambo', que contará con Noah Centineo en el papel protagonista. Stallone confesó en el podcast Bingeworthy que él mismo había pensado en una precuela años atrás, en la que una IA lo rejuveneciera para mostrar al personaje con 18 años durante la guerra de Vietnam.

"Lo había presentado como un experimento en el que la IA que lo rejuveneciera y le hiciera parecer un adolescente. Todos pensaron que estaba loco, pero la IA es lo suficientemente sofisticada como para recorrer Saigón y verlo a los 18 años y usar básicamente la misma imagen. Así que no es tan descabellado".

Por otro lado, Stallone también cree que interpretar a John Rambo no será fácil para ningún otro actor, porque se ha identificado mucho con el papel.

"Es muy, muy difícil. Puede que él haga un trabajo estelar, pero lo está superando porque yo pasé por eso con 'Get Carter'. A todo el mundo le encanta la original, y luego te toca luchar contra ese prejuicio".

Sin embargo, 'John Rambo' no será la única película próxima basada en un largometraje icónico de Stallone. También está en marcha 'I Play Rocky', el drama sobre el making of de 'Rocky', con Anthony Ippolito en el papel del boxeador y Peter Farrelly como director. Stallone confesó que se sorprendió al enterarse del proyecto:

"Me impactó leer sobre ello. No tengo nada que ver con eso. Pensé que podría participar y darles alguna idea", expresó, aunque admitió que eso parece poco probable porque, según recoge Variety, el guion ya está terminado.

