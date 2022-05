"Me sorprende que tanta gente todavía vaya a ver Jujutsu Kaisen 0". La actriz de doblaje de Yuta reacciona al increíble éxito de la película tras 5 meses en los cines de Japón

'Jujutsu Kaisen 0' ya se ha convertido en un fenómeno increíble a nivel mundial, y eso que todavía no se ha estrenado en un buen puñado de territorios. Es una de las películas de anime más taquilleras de la historia y se está midiendo con exitazos como los clásicos de Ghibli, 'Your Name' y 'Kimetsu no Yaiba: Tren Infinito'... y su actriz de doblaje protagonista está que no se puede creer tremenda acogida.

Originalmente Gege Akutami publicó 'Jujutsu Kaisen 0' como una historia autoconclusiva que luego incluyó retroactivamente dentro del canon de su manga 'Jujutsu Kaisen'. La película de anime se plantea como una suerte de precuela de la serie principal, y nos mostrará más del pasado de algunos personajes que ya hemos podido conocer en el anime y también nos presenta un nuevo protagonista.

Megumi Ogata es una actriz de voz legendaria conocida por doblar a Shinji Ikari en 'Neon Genesis Evangelion' o Haruka Teno en 'Sailor Moon' y que ahora ha prestado su voz a Yuta Okkotsu, el protagonista de 'Jujutsu Kaisen 0'.

El éxito de la película de anime la ha pillado un tanto desprevenida, y después de que se haya mantenido 137 días en los cines de Japón, la actriz de doblaje está muy sorprendida y agradecida porque tanta gente haya ido a verla en pantalla grande.

Jujutsu Kaisen 0 will officially finish its run in theaters in Japan on May 29th! hopefully this means a BD/DVD announcement soon



here is a comment from Ogata Megumi on JJK 0 ending its cinema run https://t.co/lWcuTcIC70 pic.twitter.com/LtEy3EM54F