'Toy Story 4': el nuevo teaser tráiler por fin muestra escenas del próximo estreno de Pixar

La gran final del fútbol americano, la 53ª edición de la Super Bowl, nos deja un año más interesantes adelantos de algunos grandes estrenos. Tras echar un vistazo al reboot de 'Dimensión desconocida', 'Vengadores: Endgame' y 'Scary Stories to Tell in the Dark', ahora es momento de descubrir el nuevo teaser de 'Toy Story 4'.

A mediados de noviembre pudimos ver los primeros adelantos de esta nueva aventura de Woody, Buzz Lightyear y los otros juguetes (cada vez menos...); conocimos a Forky (Tony Hale), a Ducky (Keegan-Michael Key) y Bunny (Jordan Peele). Ahora Pixar y Disney por fin revelan un par de momentos de la película con los dos peluches maleducados, Buzz (Tim Allen), Woody (Tom Hanks) y una cambiada Bo Peep (o Betty, voz de Annie Potts). Disfruta del clip en versión original con subtítulos y abajo doblado en español:

Woody, Buzz Lightyear y Jessie cuidan felizmente a Bonnie hasta que un nuevo juguete llamado "Forky" llega a la habitación. Forky, un tenedor-cuchara convertido en manualidad, no se considera un juguete. Él preferiría no participar en esta gran aventura si le dejaran...

Dirigida por el debutante en largometraje Josh Cooley, 'Toy Story 4' se estrena en cines el 21 de junio. Además de los mencionados Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Tony Hale, Keegan-Michael Key y Jordan Peele, el reparto de la versión original en inglés incluye nombres como los de Joan Cusack, Patricia Arquette, Timothy Dalton, Laurie Metcalf, Wallace Shawn, Michael Keaton o Keanu Reeves.

Aunque 'Toy Story 3' dejó el listón increíblemente alto, cerrando una trilogía de manera maravillosa, creo que podemos confiar en que los artistas de Pixar no nos van a decepcionar, y si hacemos caso a lo que han dicho Hanks y Allen, el final de 'Toy 4' apunta a ser muy conmovedor. Después de todo lo que Pixar nos ha hecho llorar a lo largo de tres décadas, yo ya me espero cualquier cosa...

Pixar sent me away from my Toy Story 4 session with a cool as hell black and white Buzz picture. He looks like a linebacker. pic.twitter.com/mOOO6G7cjR