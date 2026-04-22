30 animes al año a partir de 2032. Toho quiere convertirse en una maquina imparable de estrenos, pero puede tener consecuencias nefastas para la industria

Ya sabemos que la industria del anime está creciendo a pasos gigantes cada año. Y aunque muchos estudios están en la cuerda floja o incluso en la bancarrota, la maquinaria no se para y las productoras siguen apuntando maneras para mantenerla bien en marcha.

Toho Co. es sin duda una de las mayores productoras de todo Japón y está involucrada en numerosas producciones de anime, pero apunta a batir su propio récord de cara a la próxima década.

Una parrilla abrumadora

La compañía se ha fijado una meta muy ambiciosa de cara a 2032: estrenar 30 temporadas de anime al año. En estos momentos Toho Animation, que se fundó en 2017 para centrarse en la división de anime, estrena unas 14 series anualmente, así que estaría doblando su producción en apenas unos años.

Solamente este año desde Toho están estrenando 'Beastars', 'Dr. Stone', 'Dorohedoro', 'My Hero Academia No.170+1 More', 'Mushoku Tensei', 'The Apothecary Diaries' y su película, entre otros tantos. Pero 2027 no se queda corto: la nueva película de 'Haikyuu!', más 'Frieren', 'Spice and Wolf', un nuevo anime de 'Godzilla', 'Kaiju No.8' y aún más animes que todavía están en producción y por confirmarse.

Vamos, que esta meta de 30 animes al año no es descabellada, especialmente viendo el ritmo que lleva Toho en los últimos años y sus movimientos dentro de la industria. Desde la compañía se aseguran de ir fechando obras con mucho potencial para una buena adaptación, y llevan encadenados unos cuantos éxitos masivos que puede permitirles esta expansión tan descomunal.

Por un lado, Toho se ha aliado con varios grandes estudios de animación para producciones concretas como Bones y MAPPA, además de que han venido apostando fuerte por Science Saru y les compraron en 2024. Ahora bien, para lograr esta meta de 30 animes al año, todavía tendrían que adquirir más estudios o fortalecer su cartera de animadores, directores y creativos.

Y es que, aunque la promesa de tantas series nuevas suena de miedo para los fans, también llega en un momento duro para la industria y los profesionales que trabajan en ella. Este mismo mes Studio Kai se ha declarado en bancarrota, y en 2025 varios estudios también se declararon insolventes porque los beneficios de los animes no necesariamente llegan a los estudios y a los animadores. Y eso sin olvidar el cierre de Gainax, una auténtica leyenda dentro de la industria.

Japón también se encuentra en un berenjenal tremendo, ya que cada vez hay menos animadores y no se está formando a una nueva generación, con lo que se está tirando más y más de freelancers internacionales y los sueldos tampoco reflejan la carga de trabajo. No olvidemos que MAPPA se enfrentó a acusaciones muy serias de explotación laboral en 2024 y apenas llegaba a entregar los capítulos terminados de 'Jujutsu Kaisen', así que esta meta de 30 animes al año supondría mucha más presión a unos calendarios de trabajo que ya son abrumadores.

Además tenemos que tener en cuenta la calidad. Porque como decía aquel "puedo hacerlo bien, o puedo hacerlo rápido". Si nos maravillamos con animes como 'Kimetsu no Yaiba' y las películas de Studio Ghibli es porque llevan su tiempo y requieren un trabajo de artesanía, cariño y dedicación. Una producción masiva de simplemente tirar historias a la picadora supondría también rebajar la calidad de tantos y tantos animes que nos han enamorado por su alma y el toque humano que hay detrás.

Aunque, bueno, viendo que ciertos estudios grandes ya no tienen vergüenza a la hora de usar inteligencia artificial, pues igual ya estaría todo el pescado vendido.

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