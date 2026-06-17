He empezado a ver 'The Amazing Digital Circus' y no es para mí, pero me alegra comprobar que la animación indie puede sobrevivir más allá de Disney y las grandes franquicias

Estos días igual nos ha descolocado un poco ver en la cartelera algo llamado 'The Amazing Digital Circus' ('The Amazing Digital Circus'), y más todavía por los datos que logró en taquilla situándose entre las películas más taquilleras del fin de semana de su estreno.

Se ha llegado a medir cara a cara con 'He-Man y los Masters del Universo' y 'Backrooms', y para entender un poquito cómo hemos llegado hasta aquí hay que rebobinar un poquito.

Bienvenidos a una aventura digital

'The Amazing Digital' empezó como una serie digital a finales de 2023, con un episodio piloto que rápidamente se volvió viral y corrió como la pólvora en internet. Una comedia oscura con sus toques de drama psicológico, escenarios surrealistas y un reparto que se hace de querer rápidamente, si encima le sumamos una animación sorprendentemente puntera, Gooseworx y Glitch Productions habían dado con algo realmente especial.

Desde entonces fueron estrenando poco a poco los siguientes capítulos de la serie en YouTube (de manera gratuita, además), y así conocimos a Ponmi, Jax, Ragatha, Gangle, Kinger y Zooble, un grupo de humanos que han sido atrapados en un circo virtual. Son presos en una simulación eterna, con sus vidas controladas por una IA que hace las veces de maestro de ceremonia y les plantea aventuras que a menudo ponen en peligro su integridad física y/o mental.

Según 'The Amazing Digital' fue creciendo, también lo han hecho sus fans, hasta llegar a un estreno en cines del último capítulo para adelantarse a su lanzamiento oficial el próximo 19 de junio. Y la verdad es que aunque me ha costado entrar a este fenómeno, entiendo de sobra por qué está arrasando entre la Generación Z y también entre fans todavía más jóvenes.

Al fin y al cabo, 'The Amazing Digital' sigue la estela de otros fenómenos como 'Don't Hug Me I'm Scared', que juega con ese punto entre lo que parece ser una serie para niños con personajes entrañables y una comedia de horror. Un circo literal en la que los protagonistas son torturados para enfrentarse a sus peores miedos, combinando de miedo el equilibrio entre humor y existencialismo.

La animación de Glitch Studios, a quien conocí por el maravilloso piloto de 'Knights of Guinevere' de Dana Terrace, me ha sorprendido para bien. Y es que a pesar de ser un estudio independiente con sus limitaciones nos dejan una obra tremendamente pulida con una animación llena de cariño (y que incluso peca de sobreanimada en muchas ocasiones).

Su gran baza es la expresividad de sus personajes, ya que incluso consiguen sacar adelante escenarios vacíos o de stock gracias a la personalidad con la que se mueven y reaccionan a los horrores de su día a día. Esto se nota todavía más en los momentos de humor, con sus toques slapstick y un timing muy bueno... Sobre todo gracias a Jax, que la verdad es que no falla a la hora de sacarme alguna carcajadilla porque siempre estoy aquí para los personajes despreciables sin complejos.

Sin embargo, tengo que admitir que igual 'The Amazing Digital Circus' me pilla un tanto mayor, o que no termino de pillarle del todo cierto humor. A ratos me da la sensación de estar viendo secuencias destinadas a TikTok, o que no consigo empatizar con la idea de que todos los personajes deban tener un trauma oculto para motivarme a que me encariñe con ellos.

Tras unos cuantos capítulos la fórmula se vuelve un tanto repetitiva, aunque 'The Amazing Digital Circus' ha conseguido mantenerme interesada gracias a su apuesta por un cambio de escenario y formato en cada episodio. En especial, el capítulo ambientado en un restaurante de comida rápida da de sobra en el clavo, y más si te has encontrado trabajando alguna vez de cara al público, con lo que entiendo por qué 'The Amazing Digital Circus' está sabiendo hablar en el lenguaje que busca la Gen Z.

A pesar de que no es para mi, no puedo sino alegrarme del éxito que ha venido amasando y de los números que 'The Amazing Digital Circus' ha movido en taquilla. Me parece una obra llena de amor, que toca temas cada día más relevantes en un mundo en el que la IA está demasiado presente en nuestras vidas y las ansiedades de todo tipo están a flor de piel.

Saber llevarlo con humor es crucial, así que por lo menos los chavales van a estar bien.

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