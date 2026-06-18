La razón por la que el reboot de 'Loca academia de policía' con Key & Peele fue cancelado: "No vamos a tener a dos actores negros haciendo de policías"

Cuando estaban en pleno desarrollo del reboot de 'Loca academia de policía' (Police Academy), la actualidad echó a sus encargados un chorro de agua fría. Y es que en un país como Estados Unidos, lamentablemente es habitual que la actualidad reciente eche por tierra proyectos audiovisuales. Eso pasó con la nueva versión de la saga de comedias policíacas que iba a protagonizar el dúo Key & Peele.

Así lo recordó Ike Barinholtz ('The Studio') en su podcast "Funny You Asked". Conversando con Joel McHale, el actor y guionista habló de una reunión incómoda para presentar a los ejecutivos de New Line la idea para realizar este reinicio.

Un reinicio que estaría protagonizado por Jordan Peele y Keegan-Michael Key y que venía de la mano del propio creador de la saga – si bien no lo nombra, este sería Paul Maslansky, ya que estaba a bordo de este remake–, cuya idea parecía chocar bastante con la propuesta de Barinholtz y su colega David Stasen, que buscaban un humor más "para mayores de 18":

«Nos dijeron "Queremos que lo escribáis y lo hagáis guarro, de calificación R, moderno." (...) Todo lo que él [Maslansky] quería hacer era darnos apuntes: "Pero eso no lo haríamos nunca en la primera película. Nunca, jamás, jamás. Oh no, no, no. Mahoney nunca diría eso" y estaba empeñado en que tuviéramos al reparto original en la película.»

Trágica academia

Y no en plan cameos, sino papeles importantes... lo cual iba a ser complicado debido a que en ese 2014 ya habían fallecido algunos de los más icónicos como Bubba Smith (Hightower) o David Graf (Tackleberry). Pero más allá de eso, el verdadero muro que evitó avanzar el proyecto tuvo un nombre y apellido concreto: Michael Brown, un chico negro de 18 años que fue matado a tiros por un policía blanco en Misuri en agosto de 2014.

Un caso de presunta brutalidad y racismo policial que generó tensiones raciales y protestas por todo el país. Y la perspectiva de que dos actores negros como son Jordan Peele y Keegan Michael Key hiciesen de policías en una comedia no daba buena imagen a ojos de los ejecutivos de New Line:

«En lo que estábamos desarrollando la película, Mike Brown fue disparado y de repente estábamos haciendo una película para Key y Peele y la gente decía "No vamos a hacer una comedia policíaca ahora mismo en la que tenemos dos actores negros desternillantes haciendo de agentes policiales".»

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