Millones de niños de los 90 crecieron viendo el mismo capítulo durante cinco días seguidos. La psicología había convencido a la cadena para ponerlos a prueba

En septiembre de 1996, una madre, ni corta ni perezosa, cogió el teléfono y marcó en el dial el número de atención de un conocido canal infantil. A su hija le había encantado su nuevo programa educativo pero, por razones que no llegaba a comprender, llevaban toda la semana repitiendo todos los días un mismo episodio. No, no era un error, era algo muy buscado.

Seguramente cualquier padre con niños de diferentes edades puede comprobar cómo ante la posibilidad de ver algo nuevo o algo que ya han visto miles de veces, o de contar un cuento nuevo o uno que se saben al dedillo, los más pequeños de la casa suelen preferir lo ya conocido (y les gusta). Esto, y la psicología detrás de ello, lo comprendieron estupendamente los productores de 'Las pistas de Blue' (Blue's Clues).

Episodios machacados

Lunes, 12:30, Nickelodeon emitía un capítulo de estreno de 'Las pistas de Blue', con el joven Steve Burns viendo (y preguntando a la audiencia) qué quería la perrita. El martes, 12:30, mismo episodio y los niños no solo pillaban la idea, también descubrían cosas que se le habían pasado. Para cuando llegaba el viernes, 12:30, ya incluso se adelantaban a las preguntas de Burns.

Esa certeza les daba seguridad y, de paso, les ayudaba poco a poco a resolver algunos de los problemas a los que se enfrentaban en casa o en la escuela. A ser más resolutivos. Una interiorización a base de machaque diario que, sencillamente, funcionaba. Científicamente demostrado, de hecho.

En 1999 salía a la luz el artículo Effects of Repeated Exposures to a Single Episode of the Television Program Blue's Clues on the Viewing Behaviors and Comprehension of Preschool Children, que narraba la realización de un estudio en el que analizaban el comportamiento de un centenar de niños de entre 3 a 5 años. A unos solo se les mostraba un episodio una sola vez mientras que a otros se les mostraba varias veces.

Los psicólogos de la universidad de Massachussets Alisha M. Crawley y Daniel R. Anderson, observaron que, efectivamente, la participación y comprensión crecía durante las partes educativas en el sector del estudio sometido a repeticiones constantes con solo una ligera pérdida de atención con los chicos de 5 años. La conclusión era clara: «la repetición de un episodio es una estrategia eficaz para mejorar el aprendizaje y la participación en el programa para un público preescolar.»

Esto, junto a la estética visual del programa, cargado de versiones animadas de objetos cotidianos caseros reconocibles, hizo que los niños quedaran pegados a la pantalla día sí y día también. Pronto 'Las pistas de Blue' se convirtió en la piedra angular de la programación de Nickelodeon, al menos en cuanto a programación educativa.

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