Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en octubre de 2025. Del regreso de una de las mejores series de la plataforma a una película que promete cortarnos la respiración

Queda muy poquito ya para tener que decir adiós a septiembre y que empiece un nuevo mes, por lo que en Espinof no hemos querido faltar a nuestro repaso a los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en octubre de 2025. Entre ellas encontraréis títulos para todos los gustos y mucho me sorprendería que no haya nada que al menos capte vuestra curiosidad. ¡Vamos allá!

'Monstruo: La historia de Ed Gein'

La popular antología sobre asesinos en serie reales hace ahora una nueva parada en uno que ha servido como inspiración para multitud de grandes películas como 'La matanza de Texas' o 'Psicosis'. En esta ocasión contará con el (maquillado) rostro de Charlie Hunnam y consta de 8 episodios.

Estreno el 3 de octubre de 2025

'La diplomática', temporada 3

Una de las mejores series de Netflix regresa con una temporada 3 que ante todo tendrá que lidiar con el potentísimo cliffhanger con el que concluyó su predecesora. 8 nuevos episodios con Keri Russell, Rufus Sewell y compañía, contando además con la garantía de que no serán los últimos pues ya ha sido renovada.

Estreno el 16 de octubre de 2025

'Un fantasma en la batalla'

Nueva película española original de Netflix en la que el veterano Agustín Díaz Yanes vuelve a los años en los que ETA sembraba el terror para seguir la historia de Amaia (Susana Abaitua), una guardia civil que trabaja como agente encubierta en la organización terrorista durante más de una década.

Estreno el 17 de octubre de 2025

'Nadie quiere esto', temporada 2

La simpática comedia romántica protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody regresa en una segunda temporada que volverá a incidir en la peculiar relación que surge entre una mujer agnóstica y un rabino. Entre las principales novedades de su temporada 2 destacan los fichajes de Seth Rogen y Leighton Meester.

Estreno el 23 de octubre de 2025

'Una casa llena de dinamita'

El (esperemos) triunfal regreso de Kathryn Bigelow 8 años después de la extraordinaria 'Detroit'. Aquí cuenta con un atractivo reparto encabezado por Idris Elba y Rebecca Ferguson para explorar cómo se reaccionaría en la Casa Blanca ante un ataque con misiles a Estados Unidos. Todo ello con el añadido de que la historia se desarrolla en tiempo real, prometiendo así dejar sin respiración al espectador.

Estreno el 24 de octubre de 2025

'The Witcher', temporada 4

La famosa serie de fantasía regresa con un reto bastante complicado: que el público pase por alto la marcha de Henry Cavill y acepte de buen grado a Liam Hemsworth como sus sustituto. Yo no lo tengo nada claro, pero habrá que darle al menos una oportunidad.

Estreno el 30 de octubre de 2025

'Respira', temporada 2

Netflix consiguió un éxito notable el año pasado con este drama médico creado por Carlos Montero que cuenta con un llamativo reparto liderado por Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez y Manu Ríos, haciendo así inevitable una segunda temporada que, por suerte, no se ha hecho demasiado de rogar.

Estreno el 31 de octubre de 2025

