Aquí está la lista con las 26 mejores películas de 2017 según Sight and Sound, y no faltan las sorpresas

Decíamos hace poco, al ver un emocionante megatráiler con el cine de 2017, que ya estamos en diciembre y eso significa una montaña de listas. Listas de todo lo que ha pasado en 2017, como si ya lo hubiésemos dejado atrás. Uno de los rankings más esperados es el de las mejores películas del año según Sight & Sound, y ya podemos echarle un vistazo.

Lo más destacado es que el nº1 lo ocupa 'Déjame salir' ('Get Out'), la ópera prima del hasta ahora humorista Jordan Peele, una película tan extraña que los organizadores de los Globos de Oro creen que es una comedia. Las sorpresas siguen al descubrir que en el nº2 hay una serie, la tercera temporada de 'Twin Peaks'. Mientras algunos cineastas opinan que las películas de Netflix no son auténtico cine, porque no se estrenan en salas comerciales, los críticos parecen tener la mente más abierta...

Las 26 mejores películas de 2017 según Sight and Sound

Aclara la web de Sight & Sound que la selección procede del punto de vista de 188 críticos y curadores internacionales; se les pidieron los títulos de los cinco estrenos que más les impresionaron en 2017. Y aunque el resultado debían ser 25 películas, les han salido 26 por un empate. La suma de todos los votos ha dejado este peculiar listado:

