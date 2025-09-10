Estrenos (10 de septiembre). 44 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Atresplayer

Inicio de curso para muchos y, como cada miércoles vamos a repasar los estrenos que tenemos esta semana en las plataformas de streaming. Concretamente, contamos 44 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Atresplayer, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

Dexter: Resurrection

Vuelve Dexter Morgan... si es que una vez se fue, porque es la segunda serie que vemos este año del personaje. En esta ocasión tenemos una secuela con un Dexter recuperándose de lo acaecido en 'New Blood' y rumbo a Nueva York para reencontrarse con Harrison.

Estreno el viernes en SkyShowtime

Mar afuera

Tras un acuerdo histórico, tendremos estreno dual de esta serie original de Atresplayer en Disney+. Un drama protagonizado por dos jóvenes internados en un centro de internamiento que deberán enfrentar las amenazas de una banda en lo que intentan tener un rayo de esperanza ante su aciago futuro.

Estreno el domingo en Atresplayer y Disney+

Todos los estrenos

Netflix

Academia de villanos (jueves)

Amor loco, amor prohibido (viernes)

Alias Charlie Sheen (miércoles)

Beauty in Black T2 (viernes)

La Bella y Bester (viernes)

Diario de una chica experta en desastres de amor (jueves)

El fugitivo (sábado)

Love is Blind. Francia (miércoles)

Las maldiciones (viernes)

Las muertas (miércoles)

El otro París (viernes)

Presunto culpable (viernes)

Ratu Ratu Queens la serie (viernes)

Tú y todo lo demás (viernes)

U.S. Marshals (sábado)

Prime Video

La novia (miércoles)

Operación Triunfo: Los elegidos T2 (viernes)

Disney+

Los asesinatos de Breslavia (viernes)

Perdidos en la jungla (sábado)

Tempest (miércoles)

Mar afuera (domingo)

Movistar Plus+

Barrow's Cove (jueves)

Bridget Jones: Loca por él (viernes)

La maldición del azúcar (sábado)

Mi nombre era Eileen (miércoles)

La verdad sobre la dislexia (miércoles)

Vermiglio (domingo)

Filmin (todas el viernes)

1911

Un buen padre

Carne apaleada

Cinéfilos

El corsario negro

The End

Las leandras

My Sunshine

El pirata

El Puente

Romans (Atormentado por el pasado)

La verdadera historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca

Yakuza americana

SkyShowtime

El crítico de teatro (sábado)

Dexter: Resurrection (viernes)

Novocaine (miércoles)

Otros

Mar afuera (domingo en Atresplayer)

Ni mudos ni invisibles: La historia de las voces negras en televisión (miércoles)

