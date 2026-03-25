Estrenos (25 de marzo). 51 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Miércoles y si vivís en el centro de alguna ciudad en España, seguramente ya empiece a oler a cera. Se acerca la Semana Santa, algunos de hecho disfrutaréis de algún día de descanso y tendréis una gran oportunidad de poneros al día con series y películas pendientes... o con estrenos.
Como cada semana, llega la hora de repasar las 51 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max, SkyShowtime y Disney+.
Índice de Contenidos (13)
The Madison
Michelle Pfeiffer, Jeff Bridges y Matthew Fox protagonizan uno de los estrenos de la semana, al menos en cuanto a expectativas se refiere. Taylor Sheridan crea una nueva saga familiar protagonizada por una familia que deja la megaurbe para ir a Montana. Hay que avisar de que, a pesar de ser anunciada como spin-off de 'Yellowstone', finalmente se trata de una historia independiente.
Estreno el viernes en SkyShowtime
Por cien millones
Miniserie que nos lleva a 1981, al secuestro del delantero del FC Barcelona Enrique Castro 'Quini'. La historia sigue a tres mecánicos que idearon un plan desesperado ante su ruina: raptar al máximo goleador de la Liga y exigir un rescate de cien millones de pesetas.
Estreno el jueves en Movistar Plus+
Vida perra
Comedia estructurada en pequeños sketches que sigue a un grupo variopinto de vecinos con sus circunstancias y problemas con solo una cosa en común, al menos en principio: todos son dueños de perros.
Estreno el viernes en Prime Video
Todos los estrenos
Netflix
- 53 domingos (viernes)
- Algo terrible está a punto de suceder (jueves)
- Bad Boys Ride or Die (viernes)
- El caso de Cristo (viernes)
- El depredador de Sevilla (viernes)
- Dios no está muerto. Una luz en la oscuridad (viernes)
- El fiscal (jueves)
- Harry Hole (jueves)
- Homicidio Nueva York T3 (miércoles)
- La línea roja (jueves)
- Milagro de la Madre Teresa (viernes)
- Negocio familiar. Viviendas de lujo T6 (viernes)
- Los rompecorazones T3 (miércoles)
- Sansón (viernes)
Prime Video
- Bait (miércoles)
- La casa de David T2 (viernes)
- Pretty Lethal (miércoles)
- El Rey de Reyes (jueves)
- Vida perra (viernes)
HBO Max
- Accoustic Home (jueves)
- Megalodón (sábado)
- Paddington (jueves)
- Paddington 2 (jueves)
- Privilegios (viernes)
Disney+
- Daredevil: Born Again T2 (miércoles)
- John y Carolyn: amor, belleza y pérdida (viernes)
- Mike & Nick & Nick & Alice (viernes)
- Scrubs (miércoles)
Movistar Plus+
- Deathstalker (miércoles)
- Jesús: corona de espinas T2 (jueves)
- La historia del Orient Express (jueves)
- No dejemos que esta noche todo se pierda (domingo)
- Por cien millones (jueves)
- Rave Culture (sábado)
- Valor sentimental (viernes)
Filmin
Todos el viernes, salvo especificado lo contrario
- Backstage
- La bala
- La ciudad desnuda
- Correrías de verano (Corvette)
- Fuerza máxima
- El inquisidor (El general Witchfinder)
- Memoria (las bestias no se miran en el espejo)
- La momia (1959)
- Nivel 13
- Querida flor
- Reto a la muerte
- El secreto de una obsesión
- Solo el cielo lo sabe
- Valor sentimental
SkyShowtime
- The Madison (viernes)
- Veronika T2 (jueves)
Apple TV
- Para toda la humanidad T5 (viernes)
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