Estrenos (25 de marzo). 51 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Miércoles y si vivís en el centro de alguna ciudad en España, seguramente ya empiece a oler a cera. Se acerca la Semana Santa, algunos de hecho disfrutaréis de algún día de descanso y tendréis una gran oportunidad de poneros al día con series y películas pendientes... o con estrenos.

Como cada semana, llega la hora de repasar las 51 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max, SkyShowtime y Disney+.

The Madison

Michelle Pfeiffer, Jeff Bridges y Matthew Fox protagonizan uno de los estrenos de la semana, al menos en cuanto a expectativas se refiere. Taylor Sheridan crea una nueva saga familiar protagonizada por una familia que deja la megaurbe para ir a Montana. Hay que avisar de que, a pesar de ser anunciada como spin-off de 'Yellowstone', finalmente se trata de una historia independiente.

Estreno el viernes en SkyShowtime

Por cien millones

Miniserie que nos lleva a 1981, al secuestro del delantero del FC Barcelona Enrique Castro 'Quini'. La historia sigue a tres mecánicos que idearon un plan desesperado ante su ruina: raptar al máximo goleador de la Liga y exigir un rescate de cien millones de pesetas.

Estreno el jueves en Movistar Plus+

Vida perra

Comedia estructurada en pequeños sketches que sigue a un grupo variopinto de vecinos con sus circunstancias y problemas con solo una cosa en común, al menos en principio: todos son dueños de perros.

Estreno el viernes en Prime Video

Todos los estrenos

Netflix

53 domingos (viernes)

Algo terrible está a punto de suceder (jueves)

Bad Boys Ride or Die (viernes)

El caso de Cristo (viernes)

El depredador de Sevilla (viernes)

Dios no está muerto. Una luz en la oscuridad (viernes)

El fiscal (jueves)

Harry Hole (jueves)

Homicidio Nueva York T3 (miércoles)

La línea roja (jueves)

Milagro de la Madre Teresa (viernes)

Negocio familiar. Viviendas de lujo T6 (viernes)

Los rompecorazones T3 (miércoles)

Sansón (viernes)

Prime Video

Bait (miércoles)

La casa de David T2 (viernes)

Pretty Lethal (miércoles)

El Rey de Reyes (jueves)

Vida perra (viernes)

HBO Max

Accoustic Home (jueves)

Megalodón (sábado)

Paddington (jueves)

Paddington 2 (jueves)

Privilegios (viernes)

Disney+

Daredevil: Born Again T2 (miércoles)

John y Carolyn: amor, belleza y pérdida (viernes)

Mike & Nick & Nick & Alice (viernes)

Scrubs (miércoles)

Movistar Plus+

Deathstalker (miércoles)

Jesús: corona de espinas T2 (jueves)

La historia del Orient Express (jueves)

No dejemos que esta noche todo se pierda (domingo)

Por cien millones (jueves)

Rave Culture (sábado)

Valor sentimental (viernes)

Filmin

Todos el viernes, salvo especificado lo contrario

Backstage

La bala

La ciudad desnuda

Correrías de verano (Corvette)

Fuerza máxima

El inquisidor (El general Witchfinder)

Memoria (las bestias no se miran en el espejo)

La momia (1959)

Nivel 13

Querida flor

Reto a la muerte

El secreto de una obsesión

Solo el cielo lo sabe

Valor sentimental

SkyShowtime

The Madison (viernes)

Veronika T2 (jueves)

Apple TV

Para toda la humanidad T5 (viernes)

Lo más de lo más en Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

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