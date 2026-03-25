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Estrenos (25 de marzo). 51 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

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Nos vamos con Daredevil a secuestrar a Quini y hacemos parada cerca de Yellowstone

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Miércoles y si vivís en el centro de alguna ciudad en España, seguramente ya empiece a oler a cera. Se acerca la Semana Santa, algunos de hecho disfrutaréis de algún día de descanso y tendréis una gran oportunidad de poneros al día con series y películas pendientes... o con estrenos.

Como cada semana, llega la hora de repasar las 51 series, películas y documentales que llegan desde hoy a NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max, SkyShowtime y Disney+.

Índice de Contenidos (13)

The Madison

Michelle Pfeiffer, Jeff Bridges y Matthew Fox protagonizan uno de los estrenos de la semana, al menos en cuanto a expectativas se refiere. Taylor Sheridan crea una nueva saga familiar protagonizada por una familia que deja la megaurbe para ir a Montana. Hay que avisar de que, a pesar de ser anunciada como spin-off de 'Yellowstone', finalmente se trata de una historia independiente.

Estreno el viernes en SkyShowtime

Por cien millones

Miniserie que nos lleva a 1981, al secuestro del delantero del FC Barcelona Enrique Castro 'Quini'. La historia sigue a tres mecánicos que idearon un plan desesperado ante su ruina: raptar al máximo goleador de la Liga y exigir un rescate de cien millones de pesetas.

Estreno el jueves en Movistar Plus+

Vida perra

Comedia estructurada en pequeños sketches que sigue a un grupo variopinto de vecinos con sus circunstancias y problemas con solo una cosa en común, al menos en principio: todos son dueños de perros.

Estreno el viernes en Prime Video

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Todos los estrenos

Netflix

  • 53 domingos (viernes)
  • Algo terrible está a punto de suceder (jueves)
  • Bad Boys Ride or Die (viernes)
  • El caso de Cristo (viernes)
  • El depredador de Sevilla (viernes)
  • Dios no está muerto. Una luz en la oscuridad (viernes)
  • El fiscal (jueves)
  • Harry Hole (jueves)
  • Homicidio Nueva York T3 (miércoles)
  • La línea roja (jueves)
  • Milagro de la Madre Teresa (viernes)
  • Negocio familiar. Viviendas de lujo T6 (viernes)
  • Los rompecorazones T3 (miércoles)
  • Sansón (viernes)

Prime Video

  • Bait (miércoles)
  • La casa de David T2 (viernes)
  • Pretty Lethal (miércoles)
  • El Rey de Reyes (jueves)
  • Vida perra (viernes)

HBO Max

  • Accoustic Home (jueves)
  • Megalodón (sábado)
  • Paddington (jueves)
  • Paddington 2 (jueves)
  • Privilegios (viernes)

Disney+

  • Daredevil: Born Again T2 (miércoles)
  • John y Carolyn: amor, belleza y pérdida (viernes)
  • Mike & Nick & Nick & Alice (viernes)
  • Scrubs (miércoles)

Movistar Plus+

  • Deathstalker (miércoles)
  • Jesús: corona de espinas T2 (jueves)
  • La historia del Orient Express (jueves)
  • No dejemos que esta noche todo se pierda (domingo)
  • Por cien millones (jueves)
  • Rave Culture (sábado)
  • Valor sentimental (viernes)

Filmin

Todos el viernes, salvo especificado lo contrario

  • Backstage
  • La bala
  • La ciudad desnuda
  • Correrías de verano (Corvette)
  • Fuerza máxima
  • El inquisidor (El general Witchfinder)
  • Memoria (las bestias no se miran en el espejo)
  • La momia (1959)
  • Nivel 13
  • Querida flor
  • Reto a la muerte
  • El secreto de una obsesión
  • Solo el cielo lo sabe
  • Valor sentimental

SkyShowtime

  • The Madison (viernes)
  • Veronika T2 (jueves)

Apple TV

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