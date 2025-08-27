Estrenos (27 de agosto). series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney plus, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV+

Se nos va agotando el verano y ya se va notando que a agosto ya le quedan los últimos coletazos. Pero, como cada miércoles, tenemos una cita para repasar estrenos y estas son las 40 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

'El club del crimen de los jueves'

Ya solo por el repartazo que hay pululando (Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, ¿continúo?...) y la premisa de "jubilados (vale, hay un espía) resolviendo un crimen" ya merece un vistazo esta comedia criminal basada en la novela homónima.

Estreno el jueves en Netflix

'Dos tumbas'

Carmen Mola contraataca con una nueva obra esta vez en formato televisivo con una miniserie sobre una misteriosa desaparición de dos adolescentes. Dos años después, la abuela de una de ellas se pondrá manos a la obra para investigar y tomar la justicia por su mano.

Estreno el viernes en Netflix

'Suits LA'

Si, como mi madre, fuisteis de los que devorasteis la estupenda y ligera serie de abogados en cuanto aterrizó en Netflix, aquí tenemos un spin-off ambientado en el mismo universo y con Stephen Amell de protagonista.

Estreno el jueves en SkyShowtime

Todos los estrenos

Netflix

Asesinos (domingo)

El club del crimen de los jueves (jueves)

Christopher: Una vida maravillosa de verdad (miércoles)

El contador de cartas (viernes)

Los desenredos del amor (viernes)

Este maldito fútbol fantasy (miércoles)

Dos tumbas (viernes)

Enfermos de amor (domingo)

The First Slam Dunk (jueves)

Katrina. Contra viento y marea (miércoles)

Mi vida con los chicos Walter T2 (miércoles)

Millonario (jueves)

Los misterios de Barbie. Detectives en Malibú T2 (jueves)

Número desconocido. Falsa identidad en el instituto (viernes)

Planeta solteros. Una aventura en Grecia (miércoles)

Vigilantes (sábado)

Wyatt Earp (sábado)

Prime Video

Enemigos (viernes)

HBO Max (sábado)

Kinds of Kindness

Septiembre dice

Disney+ (miércoles)

Colgados en Filadelfia T17

Spidey y su superequipo T4

Thunderbolts*

Movistar Plus+

Berger-Belsen: Lo que encontraron (sábado)

Better Man (viernes)

Memorias de un caracol (jueves)

Presunción de inocencia (domingo)

Taiwán. Nación invisible (jueves)

Te harán un hombre (miércoles)

Todo lo que no sé (miércoles)

Filmin

Animale

La historia de Jim

Justicia para Sohee

Sakra

La Verónica

Apple TV+

La isla de las formas

Universo K-Pop

SkyShowtime

The Brutalist

Suits LA

