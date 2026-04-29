Estrenos (29 de abril). 57 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Poco a poco nos acercamos a mayo y en lo que todavía llevamos la ropa de entretiempo llega la hora, como cada miércoles, de echar un vistazo a lo que llega al streaming. Nada menos que 57 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max y Disney+.

La casa de los espíritus

Adaptación de la novela de Isabel Allende en la que se cuenta la historia de tres generaciones de mujeres a lo largo de varias décadas en un país conservador de Latinoamérica moldeado por lucha de clases, agitación política y magia.

Estreno el miércoles en Prime Video

La maldición de Widow's Bay

Matthew Rhys protagoniza esta serie como el alcalde de un lugar moribundo en una isla creída maldita por los lugareños. Tras conseguir que el sitio se convierta en un destino turístico, resurgen las leyendas y las viejas historias empiezan a volver a ocurrir.

Estreno el miércoles en Apple TV

Mi querida señorita

Adaptación de la película homónima de Jaime de Armiñán, esta nueva versión sigue a una persona intersexual, proveniente de una familia conservadora. Su amistad con un sacerdote, el regreso de un gran amigo y la llegada de una mujer a su vida desencadenan todo un viaje de explorar su identidad.

Estreno el viernes en Netflix

Todos los estrenos

Netflix

Prime Video

La casa de los espíritus (miércoles)

La larga marcha (viernes)

HBO Max

Disney+

La boda de mi mejor amiga (viernes)

El encargado T4 (viernes)

Gold Land (miércoles)

Padre made in USA T21 (miércoles)

Movistar Plus+

Nouvelle Vague (sábado)

Rondallas (viernes)

Touch (miércoles)

Última oportunidad (domingo)

Filmin

Aquí y Allá (jueves)

Bagger Drama (jueves)

Capitan avispa (viernes)

Con la marea (jueves)

Emboscada (jueves)

Fragmentos (viernes)

Harpoon (jueves)

Insidious Inferno (jueves)

Kontinental ’25 (jueves)

My Eternal Sunshine (jueves)

Nouvelle Vague (viernes)

Obex (jueves)

El rey de los belgas (viernes)

Un rey Supermono (jueves)

La sabana y la montaña (viernes)

Secret Sunshine (jueves)

El secreto del herrerillo (viernes)

Sí, Dios mío, sí (jueves)

Underdogs (jueves)

SkyShowtime

The Running Man (domingo)

Tim Rex en el espacio T2 (sábado)

Apple TV

La maldición de Widow’s Bay (miércoles)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año.

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