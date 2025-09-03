Estrenos (3 de septiembre). 38 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+ y SkyShowtime

Cómo cuesta septiembre. La gente vuelve al cole, a la oficina o donde sea y menos mal que tenemos el streaming para amenizar y que no se nos haga tan dura la vuelta a la realidad. Vamos a repasar las 38 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

'Del cielo al infierno'

Denzel Washington se junta de nuevo con Spike Lee en un thriller basado (o que reinterpreta como dice la sinopsis oficial) en 'El infierno del odio' de Akira Kurosawa. Nos encontramos con un magnate de la música que se ve con un gran dilema moral ante una petición de rescate.

Estreno el viernes en Apple TV+

'La nobleza de las flores'

Por fin llega a Netflix uno de los grandes bombazos en cuanto a anime de este 2025. La trama sigue a un chaval que va a una escuela para chicos problemáticos que conoce a una chica que va a la escuela de al lado, una escuela para señoritas.

Estreno el domingo en Netflix

Todos los estrenos

Netflix

Belfast (miércoles)

El comisario Zende (viernes)

La conserje Pokémon [N] (viernes)

Cuenta atrás. Canelo vs. Crawford (jueves)

Falso amor y venganza (viernes)

Miércoles T2 Parte 2 (miércoles)

La nobleza de las flores (domingo)

Noviembre dulce (miércoles)

Los protegidos (viernes)

Wolf (miércoles)

Prime Video (todas el viernes)

Ballerina

La reina de confianza

HBO Max

Frida (domingo)

J. Edgar (domingo)

Kivimäki: El hacker más buscado (viernes)

Disney+ (todas el miércoles)

Lilo y Stitch

Primos

Recuerdos del amor

SuperKitties T2

Movistar Plus+

Filmin (todas el viernes)

César

A Desert

Fanny

Fuegos artificiales

Gantz: Perfect Answer

Marius

Mientras podamos preguntar

Olvido

Una quinta portuguesa

Las vidas de Grace (Short Term 12)

Otros

Del cielo al infierno (viernes en Apple TV+)

Ramón y Ramón (viernes en SkyShowtime)

