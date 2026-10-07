Estrenos (7 de octubre). 53 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Parece mentira que ya estemos en pleno octubre y yo todavía tengo un leve moreno veraniego. Lo rápido que pasa el tiempo y lo rápido que se ven algunos de los estrenos de esta semana. Como cada miércoles, llega la hora de repasar las novedades del streaming y tenemos nada menos que 53 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, HBO Max, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime, Apple TV y Disney+.

Veamos.

Big Mood

Creada por Camilla Whitehill | Reparto: Nicola Coughlan y Lydia West

Una de esas pequeñas joyas británicas que llegan algo tarde (bueno, se pudo ver en el Serializados de hace un par de años) pero se agradece que lleguen es esta comedia que se convirtió en el gran fenómeno tras 'Derry Girls' para su cadena. Dos amigas verán cómo su amistad se va poniendo a prueba en lo que cada una debe asumir los retos de la vida adulta.

Estreno el en Movistar Plus (2 temporadas, 12 episodios en total)

Carrie

Creada por Mike Flanagan | Reparto: Summer H. Howell, Samantha Sloyan, etc.

Tengo claro que esta adaptación de 'Carrie' no dejará a nadie indiferente ya que Mike Flanagan expande el debut novelístico de Stephen King a la hora de contar la historia de esta chica y cómo el bullying desata el caos con sus poderes telequinéticos.

Estreno el miércoles en Prime Video (8 episodios) | Crítica

Todos los estrenos

Netflix

100 días de engaño (sábado)

Academia Unicornio: Secretos por descubrir T2 (jueves)

Animales (viernes)

Aquel (viernes)

Bajo la superficie (jueves)

La chispa del amor (viernes)

Cada vez menos extraño (miércoles)

El círculo (viernes)

Doctora X (viernes)

En directo (viernes)

Estoy disponible (miércoles)

Fantasmas de Marte (viernes)

El hotel embrujado T2 (viernes)

Imborrable (miércoles)

Machos de verdad T2 (miércoles)

Nunca apagues la luz (jueves)

¿Quién es Martin Mull? (miércoles)

Sam and Colby, Paranormal Investigations (sábado)

HBO Max

BlackBerry (jueves)

Furia P2 (viernes)

Jóvenes ocultos (jueves)

Moulin Rouge (jueves)

Stoker (jueves)

La vida secreta de Walter Mitty (jueves)

Disney+

Amor, dulce amor (miércoles)

Blur: Park Live (viernes)

The Drop: una historia de Snowfall (miércoles)

Las Kardashian T8 (jueves)

Oasis: Don’t Look Back in Anger (viernes)

Oasis: Live by the Sea (viernes)

Movistar Plus

Big Mood T1-2 (miércoles)

I, Object (domingo)

Pioneras. Solo quieren jugar (viernes)

¿Quién mató a Alex Odeh? (miércoles)

Filmin

Todas el viernes

Aves de corral

La canción de Sima

Los carniceros verdes

La dama blanca

Delitos y faltas

Flower of Evil

¡Gloria!

Harakiri, me haces falta

El juego de las audiencias

Love Me Tender

El manto negro

La novia de rojo

¿Qué te dice esa naturaleza?

The uncle

Zelig

Apple TV

Matchbox: La película (viernes)

Pequeños profetas T2 (miércoles)

Otros

Carrie (miércoles en Prime Video)

Marshals T2 (viernes en SkyShowtime)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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