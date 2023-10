Las referencias del maestro Martin Scorsese. 3 de las películas favoritas del director de 'Los asesinos de la luna' que puedes ver en streaming

Hay pocas personas que muestren una cinefilia tan desbordante como la de Martin Scorsese. El italoamericano no sólo tiene la reputación de ser uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, un tótem del cine americano, sino que es también conocido por su enorme devoción por el arte cinematográfico, que difunde con una perfecta mezcla de fanboy y de historiador.

Es impagable su labor por intentar preservar el arte a través de su fundación, que restaura películas de otras épocas de varios países del mundo para que no sean borradas de la existencia, o como puro prescriptor. A lo largo de los años ha hablado maravillas de películas de todo tipo, demasiadas para una lista como esta, así que nos vamos a centrar en 3 grandes recomendaciones que resultan fundamentales para su estilo y también para el cine en sí mismo.

'Los cuentos de Hoffmann' ('Tales of Hoffman' 1951)

Dirección: Michael Powell, Emeric Pressburger. Reparto: Moira Shearer, Leonid Massine, Robert Helpmann, Anne Ayars, Robert Rounseville.

Marty ha hablado en repetidas ocasiones de su profunda devoción por el cine de The Archers, cuyas películas fueron la mejor compañía durante su infancia recluida en casa o en la sala del cine por su asma. Incluso estableció una buena relación de amistad con Michael Powell, que le aconsejó bastante durante sus primeras películas. Aunque él ya aprendió todas las lecciones posibles de una película como 'Los cuentos de Hoffmann'.

Aunque Scorsese ha admitido que su verdadera favorita es 'Las zapatillas rojas' (y como para no), de este operático romance musical aprendió lo fundamental a la hora de mover la cámara al son de la música. Es, ciertamente, una gran celebración del canto y el baile como métodos de expresión artística, realzado por la excelencia narrativa de Powell y Pressburger que hacen todo un derroche visual a todo color.

'Vivir' ('Ikiru' 1952)

Dirección: Akira Kurosawa. Reparto: Takashi Shimura, Nobuo Kaneko, Kyôko Seki, Makoto Kobori, Kumeko Urabe.

Scorsese admitió que no entendió en su momento por qué un Akira Kurosawa de 80 años, con una gran cantidad de obras magistrales a su espalda, afirmó en un homenaje que era entonces cuando empezaba a ver las posibilidades del cine. Un sentimiento con el que se identifica más ahora, que está reformulando su estilo y está contemplando la mortalidad y la fragilidad en películas como 'Silencio' o 'El irlandés'.

En ese aspecto, 'Vivir' se siente como un adelantado momento de lucidez propio de la vejez, donde se contempla el final del camino. Scorsese ha colocado esta hermosa película llena de reflexiones vitales entre sus favoritas de todos los tiempos, y es difícil no ver cómo está influyendo su meditativo y conmovedor estilo en las últimas películas de su filmografía.

'Centauros del desierto' ('The Searchers', 1956)

Dirección: John Ford. Reparto: John Wayne, Natalie Wood, Jeffrey Hunter, Ward Bond, Vera Miles.

El magistral western de John Ford y John Wayne ha aparecido en numerosas ocasiones en la obra de Marty, incluyendo referencias literales como los personajes de '¿Quién llama a mi puerta?' comentándola o los de 'Malas calles' viéndola directamente en una sala de cine. También se vuelve un pilar fundamental para elaborar el viaje de Travis Bickle en 'Taxi Driver'.

"Cada vez que la veo, y la he visto muchas, muchas veces desde su estreno en 1956, me atormenta y me inquieta". Scorsese, al igual que muchos que la vimos en años formativos, no se pudo despegar sus emociones épicas, sus paisajes inmensos, su poderosa manera de reflejar el Oeste americano. Uno que ahora Marty replantea y subvierte en la esencial 'Los asesinos de la luna'.

